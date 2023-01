El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa continuó ayer, en la tercera jornada, con los testimonios del remero Pablo Ventura, incriminado falsamente en las primeras horas de la investigación del hecho, y tres amigos del joven asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell en enero de 2020.

Los guardias de seguridad del boliche “Le Brique” y dos agentes policiales también declararon en la tercera audiencia del proceso que se desarrolla en los tribunales de Dolores.

Alejandro Claudio Muñoz (47), jefe de seguridad del boliche Le Brique, fue uno de los que fue citadoa declarar ayer, dio detalles del brutal ataque sufrido por Fernando.

“Veo que todos los chicos, los rugbiers, vienen corriendo y se van turnando. Algunos cubrían a los amigos y otros iban a pegarle a Fernando. En un momento, Fernando se quiso levantar y uno de los chicos de pelito largo y rodete le pegó una patada. Eran patadas y patadas. Fernando no se levantó nunca más y le seguían pegando”, relató.

Además contó lo que sucedió dentro de la discoteca, minutos antes del crimen. “Me marcan a Thomsen, uno de los que se estaba peleando. Cuando lo voy a agarrar para sujetarlo me hizo tanta fuerza que no pude solo y me ayudó un compañero. Lo sacaron y se fue con los otros hacia la esquina”, relató.

Contó que a Fernando “lo sacaron tranquilo”, pero aclaró que él se dedicó a “sacar a los otros chicos que estaban más alterados”. “Me concentré más en él (por Thomsen) porque era el que más alterado estaba. Yo soy grande y ni así lo pude contener”, agregó.

Casi al final de su declaración, se le quebró la voz: “Nunca vi nada igual. Hace 20 años que laburo de esto y jamás vi una cosa así. Una saña brutal. Veía patadas, patadas y patadas”.

Por otro lado, durante la audiencia hubo un cruce de palabras entre el abogado de los acusados, Hugo Tonei, y el abogado de la familia de la víctima, Fernando Burlando.

Mientras Tomei interrogaba a Luciano Bonamaison, amigo de Fernando, el abogado defensor le advirtió que estaba contando algo que no coincidía plenamente con lo que había declarado el día del hecho. Le preguntó si sabía “que era muy delicado”, al momento que intervino Burlando y lo cruzó. “Me opongo rotundamente. Es una barbaridad lo que está haciendo el defensor con mi testigo. No le pregunta, le está haciendo una advertencia”, reclamó el abogado de la familia de Fernando.

La jueza María Claudia Castro le pidió a Tomei que modere su interrogatorio, y éste lo dio por finalizado. “No más preguntas”.

El defensor de los ocho rugbiers dijo que no sabe aún si sus asistidos van a declarar en el debate que se lleva adelante desde el lunes en los tribunales y afirmó que anímicamente “están soportando el juicio”. “No sé si declararán”, acotó.

Burlando dijo al finalizar la declaración del jefe de seguridad del boliche y la palabra de amigos de la víctima que “la jornada nos aportó mucha contundencia”. “Los amigos describen una emboscada”, enfatizó Burlando en declaraciones a TN, luego del segundo cuarto intermedio del día 3 del juicio por el crimen de Báez Sosa. Declararon también otro guardia y dos policías. Todos coincidieron.