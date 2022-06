Francia Márquez lleva a “los nadies” a la Vicepresidencia de Colombia

Un gran reto de vida

Márquez se ha convertido en un fenómeno político y un símbolo de las comunidades tradicionalmente marginadas en la política y en la sociedad colombiana, abriendo un resquicio a la esperanza de la representatividad y el cambio.

Sin embargo, este elemento de novedad en el panorama político también le ha valido críticas por su bisoñez, pues muchos de sus contradictores consideran que le falta experiencia para asumir el cargo.

Y es que además, según ha dicho en reiteradas ocasiones Petro, Márquez también será la encargada de liderar el Ministerio de la Igualdad que el mandatario electo pretende crear.

“Muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país y yo me pregunto ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad?. ¿Por qué su experiencia nos ha tenido tantos años sometidos a la violencia que generó más de ocho millones de víctimas? ¿Por qué su experiencia no logró que todos los colombianos viviéramos en paz?”, dijo el mes pasado en el cierre de campaña de la primera vuelta.

Así pues, la nueva vicepresidenta de Colombia, el gran fenómeno político de estas elecciones, asumirá el cargo el próximo 7 de agosto en reemplazo de Marta Lucía Ramírez con el objetivo de reivindicar su herencia con el sueño de que en Colombia se pueda “vivir sabroso”.

“Vamos con dignidad a vivir sabroso”, expresó convencida de que bajo el Gobierno de Petro Colombia será transformada.