“Chile no negocia su soberanía”. Con esa contundencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió a su homólogo Luis Arce Catacora, quien días antes propuso una nueva agenda de relacionamiento bilateral que esté encabezada por el tema de la demanda de una salida soberana al mar.

“No me cabe ninguna duda que con Bolivia, más allá de ese tema puntual en donde tenemos una diferencia irreductible, porque Chile no negocia su soberanía, tenemos muchos otros puntos en común en los cuales avanzar, no solamente el referido al migratorio, sino también en la profundización cultural que existe en el norte de nuestro país, el intercambio comercial, la producción de minerales importantes para el mundo y otros temas que vamos a seguir conversando en esta relación que, insisto, la veo auspiciosa”, aclaró durante una conferencia de prensa al final de su participación en la Cumbre Iberoamericana que se realizó en República Dominicana, a la que Arce también asistió.

El jueves, Arce afirmó que es el momento de iniciar una “nueva etapa” con Chile. Planteó siete puntos que abordan la reivindicación marítima, el litio y la migración.

“Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco, sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan”, anunció Arce y añadió que no hay que tener “miedo de sanar heridas”.

Tema migratorio

El sábado por la noche, Boric destacó que hay avances en el tema migratorio. “Avanzamos sustantivamente. Y en particular conversamos la disposición de tener un trabajo conjunto entre los países de origen, de tránsito y de destino de la crisis migratoria”, afirmó y luego agregó: “Además conversamos la posibilidad de realizar patrullajes conjuntos en la frontera norte, lo que se va a tratar más en detalle a nivel de cancilleres, y para eso trabajará nuestra Cancillería que es profesional, para poder concretar estas declaraciones de buena voluntad”, manifestó el mandatario chileno.

Luego se refirió a las diferencias con Bolivia. “El presidente Arce no puso condiciones para esto. Con Bolivia, más allá de ese tema puntual (salida al mar), donde tenemos diferencias sustanciales, porque Chile no negocia su soberanía, tenemos muchos otros puntos en común en avanzar, como la minería, por ejemplo”, dijo.

De esta manera, enfatizó en que, a pesar de los problemas que existen históricamente entre ambos países con el acceso al mar, Chile se encuentra dispuesto a dialogar y avanzar en otras problemáticas.

El 23 de marzo, durante su discurso por el Día del Mar, Arce planteó una nueva agenda de relacionamiento con Chile y en el primer punto puso el mar.

“El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al océano Pacífico; el fallo de La Haya abre esa posibilidad y como pueblos hermanos debemos trabajar para que esta herida se cierre. Estoy seguro que eso sería de gran alegría para toda la comunidad internacional”, resaltó el mandatario.