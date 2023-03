Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.

“Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en los bancos de todos los tamaños”, indicó el grupo, tras la quiebra de tres entidades del sector en menos de una semana.

“Esta muestra de apoyo de un grupo de grandes bancos es muy bienvenida, y demuestra la resiliencia del sistema bancario”, afirmaron altos funcionarios del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed, banco central), y la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC), así como la Oficina del Controlador de Moneda, en una declaración conjunta.