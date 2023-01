“Por supuesto que hay responsables (...) ¿Quién anunció un golpe de Estado desde este mismo palacio de Gobierno? ¿Quién está coordinando indebidamente estas movilizaciones para buscar impunidad y conseguir aquello que no supo o no se le permitió conseguir en defensa a la democracia? La respuesta está en Barbadillo”, dijo en alusión al fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo, quien este lunes cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva.

La jornada dejó un saldo de 17 manifestantes muertos en los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto, con lo que en total ya son 46 los decesos en las manifestaciones desde que arrancaron el 11 de diciembre pasado en todo el país.

Las protestas se iniciaron luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la Presidencia del país, tras el fallido autogolpe de Castillo (2021-2022), quien hoy está acusado de rebelión.

Boluarte señala a la “izquierda radical”

Horas antes de que se confirmaran los fallecidos, la mandataria declaró que los sectores de extrema izquierda que apoyaron a Castillo en el fallido golpe de Estado están ahora pidiendo una serie de demandas que solo son “pretexto para seguir generando el caos en las ciudades”.

La jefa de Estado afirmó que la “izquierda radical ya cambió de mensaje”, después de reclamar inicialmente la liberación de Castillo en las manifestaciones de protesta, y que “ahora están diciendo” que ella se quiere “quedar hasta 2026”.

Sin embargo, Boluarte recordó que ya pidió al Congreso el “adelanto de elecciones” para 2024 y el Parlamento lo aprobó en su primera votación requerida, por lo que debe ser ratificado en una segunda ronda.

Además, señaló que estos líderes de “izquierda radical” están pidiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, el cierre del Parlamento y la libertad de Castillo, temas que no están en sus manos, pues “el que quiso cerrar el Congreso ahora está preso”.

“Les están engañando, les están mintiendo, no está en mis manos. (...) Si quieren ganar las próximas elecciones, no mientan, no engañen, tengan la valentía de decir la verdad”, expresó Boluarte durante la instalación de una sesión del acuerdo nacional, que agrupa a los representantes de los poderes del Estado, fuerzas políticas y gobernadores regionales en el Palacio de Gobierno.