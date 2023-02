A un año de la invasión rusa a Ucrania, Página Siete publicará en exclusiva el libro digital del corresponsal de guerra Milan M.A. Gonzales, quien estuvo en Ucrania entre abril y mayo del año pasado cubriendo el conflicto bélico y que publicó sus reportes en Página Siete.

El trabajo contiene los principales reportajes que el corresponsal nos hizo llegar desde Ucrania, así como fotografías, poemas, ilustraciones y un cortometraje producido con el material que salvó en su celular tras ser detenido por el servicio secreto ucraniano.

“Invasión 23” cuenta con la participación de un grupo internacional de profesionales que trabajaron junto a Milan M.A. Gonzales, como ser David Fleurant, fotógrafo norteamericano; Sylva Herman, fotógrafa alemana; Puka Reyesvilla, Daniel Romero, Carla Despot, Juan Manuel Arriarán, comunicadores y diseñadores bolivianos; y Alex Subkoff, ilustrador ruso-alemán. Además de los periodistas Ernesto Velázquez del periódico Universal de México y Mery Vaca de Página Siete. Dos de ellos conversan con este medio respecto a la invasión rusa y su participación en la obra “Invasión 23”. Ernesto Velázquez es periodista y escritor mexicano, coordinador del Consejo Consultivo del diario El Universal.

¿Cuál fue su reacción ante la noticia de la invasión rusa?

De profunda indignación. Se trató de una invasión absolutamente ilegal, justificada por mentiras y escondida bajo el nombre de una “operación militar especial” por el dictador Putin, a quien poco importó el terrible daño que los ataques provocarían en la población civil y con una clara intención de aniquilar la infraestructura ucraniana y anexarse territorios.

¿Cómo percibe la invasión en el territorio ucraniano a un año del ataque?

Como un conflicto complejo y de solución no inmediata. Desde luego que Putin no esperaba jamás la respuesta vigorosa de Ucrania y la amplia ayuda militar de occidente. Esto ha demostrado que la fuerza militar del ejército ruso no era la que se pensaba y que las bajas rusas son enormes, a pesar de la negativa del Kremlin de reconocerlas. Sin embargo, el daño provocado por esta invasión es devastador, basta recordar las cifras de civiles muertos, que más de la mitad de los niños ucranios han abandonado el país y en los recursos y el tiempo que tardará Ucrania, una vez terminado el conflicto, en recuperar su infraestructura.

México se abstuvo en la votación que expulsa a Rusia del Consejo de DDHH de la ONU en abril de 2022 y el 12 de octubre del mismo año se sumó a los países que condenan los intentos de anexión de Rusia a Ucrania. ¿A qué se debe el cambio?

Para la diplomacia mexicana una cosa no está ligada con la otra: el argumento fue que expulsar a Rusia del Consejo no ayudaba en ese momento a fomentar la negociación para el cese del conflicto, aunque se ha sostenido siempre la condena a los intentos de anexión de territorios de una nación sobre otra. Lo cierto es que, a pesar de la muy digna representación de México en las Naciones Unidas, las torpes declaraciones y falta de conocimiento del presidente de la República son ominosas.

¿Cuál es su posición respecto a los países que se muestran indiferentes a dicha invasión, o se abstienen en denunciarla?

Me parece inadmisible que una nación que defiende la legalidad y la soberanía no se exprese abierta y claramente en contra de una invasión vergonzosa como esta, sin embargo, es entendible que en algunos países sometidos a autocracias y a dictaduras, de suyo atentatorias a las leyes y al Estado de Derecho, haya una complicidad con el impresentable régimen ruso, incluso por omisión y silencio. A pesar de todo, es relevante que a un año del conflicto Rusia se ha quedado prácticamente sola.

Algo que nos ha hecho ver claramente esta invasión es, por desgracia, la ausencia de mecanismos internacionales para detener y evitar este tipo de conflictos armados y al día de hoy es aún impredecible cómo y cuándo será posible su término.

¿Qué lo motivó a escribir el prólogo de “23”?

Conozco el trabajo de Milan Gonzales, que me parece muy relevante y en particular “23” es un trabajo poético sensible y honesto que se suma a su labor periodística como corresponsal y que, además, se enriquece con su mirada múltiple al añadir al registro periodístico y al testimonio poético una muy valiosa propuesta audiovisual.

Usted es considerado un referente cultural en México, tanto como periodista del periódico El Universal, así como poeta. ¿Cómo definiría esta obra?

Como lo referí en mi prólogo a “23”, la poesía de Milan es el testimonio de una herida que no cierra; un viaje de tinta que, entre la desolación de lo perdido, erige un refugio de palabras. La manera como el corazón, a través del arte, logra una victoria frente al ocaso.

¿Cuál es el impacto que tiene la invasión rusa en México?

La guerra ha trastocado los mercados globales, de tal forma que todas las economías se han visto afectadas y México, desde luego, no es la excepción. Desde otro punto de vista, las omisiones y errores del Presidente de la República con respecto al conflicto han provocado una clara indignación en el ámbito de la opinión pública y se suman a las torpezas y graves errores diplomáticos que han caracterizado la cada vez más lamentable gestión de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Cuál es la relevancia que le asigna a dicha obra considerando que la invasión escaló y el conflicto bélico se agravó?

La denuncia honesta de una catástrofe humanitaria que impacta al mundo. Hay otros muy graves conflictos en nuestro planeta que no están siendo atendidos por la opinión pública internacional, como la violentísima guerra civil en Etiopía, por ejemplo, de tal forma que dar visibilidad a un conflicto injusto y vergonzoso, como es la invasión rusa, es fundamental. Y mucho más relevante si además se hace con una mirada múltiple, creativa y profunda, como lo hizo Milan M. A. Gonzales.