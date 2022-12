Justicia peruana dicta detención preliminar para Pedro Castillo

“¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, cuestionó el abogado Víctor Pérez, según declaraciones recogidas por El Comercio.

Previo a ello, se llevó a cabo una audiencia en la que el ex Jefe de Estado decidió no tomar la palabra y en la que su defensa negó que hubiera riesgo de fuga. Esto, pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Castillo tenía intención de pedir asilo en la embajada.

“Rebelión es un delito de peligro. No se requiere que se logre el objetivo, no se requiere deponer al gobierno e instaurar el gobierno de facto. No se requiere el éxito de la rebelión para consumar este delito”, remarcó en la audiencia el fiscal Marco Huamán.

El miércoles al mediodía, el todavía presidente Pedro Castillo decretó la disolución temporal del Parlamento y la instauración de un “gobierno de excepción”, horas antes de que los legisladores debatieran una moción de vacancia (destitución) en su contra.

Ignorando tal determinación, los congresistas adelantaron la sesión plenaria y aprobaron con gran mayoría una resolución que declaraba la vacancia de la Presidencia. Por sucesión constitucional, la vicepresidenta Dina Boluarte tomó las riendas del país hasta 2026.

Mientras la nueva mandataria se preparaba para asumir el cargo, la Policía peruana detuvo a Castillo, cuando pretendía trasladarse a la embajada mexicana. Tras permanecer ocho horas en la Prefectura de Lima, el ex Jefe de Estado fue conducido al penal de Barbadillo, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fujimori.