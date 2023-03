“La última vez que compartí con él me fui a unos juegos en Medellín, de escalar y en ocasiones se me olvidaba lo que tenía porque se veía tan bien físicamente, tanta energía (...), esa fue la última vez que lo vi”, recordó Andrés Fernando Rosales.

“Ahoritica lo veo mucho más delicado. Me preocupan los dolores tan agudos que tiene porque hay veces, al no tener quimioterapia, los dolores son muy agudos y hay veces que la morfina le cae mal”, señaló el padre. “Esto es muy difícil, muy difícil esta situación, verlo así, que está tan delicado, tan frágil, que los medicamentos poco a poco lo van durmiendo prácticamente”, añadió.

Luego de conocer el diagnóstico de los especialistas que tratan a Julián, la familia pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia que le permitieran al padre estar con su hijo en estos momentos tan difíciles. Su solicitud fue escuchada y Andrés Fernando Rosales agradeció este jueves la visa humanitaria que recibió para poder ver a su hijo una vez más.

En los dos últimos días, Julián no se ha sentido bien. Su mamá asegura que, en este punto, la enfermedad es una montaña rusa y nunca se sabe cuándo va a estar mejor. Sin embargo, no quiso perderse el encuentro con su padre y pidió que lo bajaran a la entrada del hospital para ser el primero en recibirlo.

“Cada día me sorprende mucho. Porque a pesar de los dolores, a pesar de todo lo que ha pasado, siempre me recibe con una sonrisa, siempre a pesar de que ya no me puedo controlar cuando lo veo porque me duele mucho y siempre me dice ‘ánimo papá, ánimo’”, relató Rosales.