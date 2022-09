La inflación no da tregua en funerales de Isabel II

En un mercado popular del noreste de Londres el desafío de comprar sin salirse del presupuesto recuerda que el encarecimiento de la vida no ha dado un respiro durante el duelo y despedida de la reina Isabel II.

La caída del poder adquisitivo de los británicos ocupaba un lugar destacado en la agenda mediática y política, antes de que la muerte de la reina el 8 de septiembre, pocas horas después de que la primera ministra Liz Truss anunciara la congelación de los precios de la energía, eclipsara el tema.

La vida política, ya suspendida durante todo el verano por la elección del nuevo primer ministro, tras la renuncia de Boris Johnson, vuelve a estar paralizada. El jueves por la mañana, la tienda de ordenadores y transferencias de dinero de Aslam Jan en Walthamstow, un barrio con una gran población migrante, permanecía vacía, y no por los homenajes a la reina.

“Lo ves en el mercado, la gente no gasta como antes”, explica este comerciante a la AFP. “Mucha gente que enviaba dinero a su familia en el extranjero ya no puede hacerlo”.

La razón es la inflación del 9,9% interanual en el Reino Unido, y en particular las facturas de energía que se han disparado desde el pasado invierno.

Por supuesto, la muerte de la reina “es muy triste, mucha gente la respetaba, pero la realidad de la vida no ha cambiado”, recuerda Gary Nash, fundador de los bancos de comida para necesitados Eat or Heat. “El salario medio real lleva siete meses cayendo”, y se temía un descenso “dos veces más pronunciado que durante la crisis financiera de 2008” antes de los últimos anuncios del Gobierno, afirma Lalitha Try, una investigadora.