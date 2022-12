“Ganó el presidente, lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir, que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática de origen”, argumentó.

Pausa en las relaciones México-Perú

López Obrador, quien antes se ha solidarizado con Castillo y le ha ofrecido asilo en México, reveló que las relaciones diplomáticas con Perú están en “pausa”, aunque esto no implica romper los lazos ni retirar al embajador.

“Está en pausa, en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática”, reveló.

“No hay normalidad política en Perú, no se trata de decir: va a haber relaciones. Está la gente en la calle (protestando), que también, dicho sea de paso, no se informa, los medios no informan, si fuese en Venezuela (otra cosa sería)”, justificó.

El líder mexicano insistió en que él aún considera a Castillo como el presidente de Perú, pero evadió responder de forma directa si reconoce a la nueva mandataria, Dina Boluarte, nombrada la semana pasada por el Congreso.

“Es una doctrina de política exterior en México, o sea, ni para bien ni para mal, no existe en México lo de reconocimiento a ningún gobierno extranjero, entonces lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando”, argumentó.