Según imágenes difundidas por diversos medios locales, Paredes partió de madrugada desde la embajada mexicana al aeropuerto Jorge Chávez. Al llegar, la ex primera dama fue increpada por varios pasajeros que la llamaron “sinvergüenza”.

El Gobierno peruano declaró el martes persona non grata a Monroy y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la “injerencia” que consideran que han hecho las “altas autoridades” mexicanas.

No se rompen las relaciones diplomáticas

Respecto a la relación bilateral, México descartó romper relaciones diplomáticas con Perú, tras las tensiones por la destitución de Castillo.

La cancillería mexicana “ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, añadió el mandatario.

López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre y fue destituido por el Congreso.

El presidente mexicano volvió a defender a Castillo este miércoles, al sostener que fue elegido por los peruanos y acusó al gobierno de ese país de reprimir a los manifestantes.

“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político que son los que han mantenido esta crisis en ese país, por sus ambiciones personales por sus intereses económicos”, afirmó López Obrador.

Los lazos entre México y Perú empezaron a deteriorarse cuando a fines de 2021 López Obrador abogó por Castillo, arremetiendo contra los intentos del Congreso de removerlo del cargo.