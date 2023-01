“Avanti, prego. Avanti, prego. Avanti, non vi fermate” (Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, no se paren). Este era el pedido de los gendarmes vaticanos que están a metros del ferétro de Benedicto XVI, al final de la fila de personas, densa, constante, internacional y ordenada, que comenzó a formarse ayer en torno a las dos entradas de la Basílica de San Pedro para la última despedida del papa emérito.

Los gendarmes vaticanos piden que la gente avance, rápido, que no se quede ni un segundo delante del féretro del papa emérito, quien murió el sábado pasado a los 95 años. Su cuerpo, expuesto con mitra, paramentos rojos, un rosario entre las manos, zapatos negros, un anillo con la imagen de san Benedicto -sin el palio papal y sin la cruz pastoral-, está escoltado por dos guardias suizos con el tradicional traje a rayas y alabardas. Pero es imposible detenerse a contemplarlo. Al final de la gigantesca fila no hay casi ni tiempo para persignarse o rezar una oración. “Adelante, por favor, no se paren”, insisten los guardias.

Todos van con el celular en la mano, algunos miran hacia arriba, hacia el imponente baldaquino de Bernini que vigila la capilla ardiente y, a la derecha, a la estatua de San Pedro. No hay clima de congoja, pero sí un ambiente de esos que indican que se está viviendo un momento histórico: el fin de la inédita y extraña convivencia de dos papas en el Vaticano, uno en funciones, el otro, emérito.

La mayoría son turistas de vacaciones en la “ciudad eterna”; algunos ni siquiera estaban enterados de que comenzaba la capilla ardiente. Pero era la única forma de entrar y visitar la basílica más grande del mundo, el centro de la cristiandad. Los más afortunados, los que llegaron más temprano, hicieron una hora de cola, aunque la mayoría, dos horas, en medio de un escenario alterado, preparado para los grandes eventos.

Han colocado centenares de vallas en la Vía della Conciliazione para ordenar el flujo de gente, que es muchísimo menor a cuando tuvo lugar la muerte de san Juan Pablo II, en 2005, cuando las filas para ingresar eran de 24 horas y había gente acampando, durmiendo en la calle, para poder saludar al papa polaco. También han redoblado la vigilancia.

Fue una jornada gris, fría y húmeda y hay unos mil agentes de las fuerzas del orden desplegados, voluntarios vestidos de colores fosforescentes, ambulancias. La Plaza de San Pedro está organizada por zonas de prefiltraje con controles de la Policía. Cuanto más uno se acerca a la zona de “máxima seguridad”, la Basílica, mayores son los controles, que incluyen detectores de metales.