Occidente condena advertencia de Putin y alerta que paz mundial está en peligro

Los líderes occidentales rechazaron la velada amenaza nuclear contra Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, al que ven cada vez más “débil”, y le recordaron que en un enfrentamiento atómico no hay vencedores.

En un mensaje televisado Putin anunció que si la integridad territorial de Rusia se ve “amenazada”, utilizarán “todos los medios” a su alcance para proteger al país.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, no tardó en responder a Putin y nada más arrancar su intervención ante la Asamblea General de la ONU atacó a su homólogo ruso, al que recordó que “una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe lucharse”. En el mismo sentido se manifestó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien llamó a la “calma” a Rusia y aseguró que Putin “sabe muy bien” que una guerra nuclear no tiene vencedores.

Pero Biden fue más allá y, tras acusar a Putin de hacer “amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares”, alertó de “tendencias preocupantes” en el ámbito de la proliferación nuclear, no sólo por Rusia, sino también por las políticas de China, Corea del Norte o Irán.

Biden denunció ante la ONU que Rusia quiere borrar a Ucrania del mapa y pidió al mundo que actúe con firmeza para frenar la agresión rusa, que viola “descaradamente” los principios fundacionales del organismo.

“Esta guerra busca acabar con el derecho a Ucrania a existir como Estado”, afirmó .

Consideró que las recientes pruebas de matanzas de civiles en Ucrania, como la exhumación de cadáveres en Izium, deberían “helarle” a uno la sangre y criticó los referendos “falsos” convocados por prorrusos ucranianos en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió que la paz mundial está “en peligro” por la “grave escalada” que suponen las decisiones de Moscú. “Amenazar con armas nucleares es inaceptable y un peligro real para todos”, dijo.

Poco después el presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó a estas críticas a Putin desde las Naciones Unidas y pidió que todo el mundo ponga “un máximo de presión” sobre el dirigente ruso.

Añadió que su país es “una potencia (atómica) responsable” y que al igual que Estados Unidos y el Reino Unido han sido “claros” y rigurosos” en la doctrina de “no participar en ninguna escalada”.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), premiada con el Nobel de la Paz en 2017, condenó también la amenaza de usar armamento atómico de Putin, cuya actitud tildó de “extremadamente peligrosa e irresponsable”. “Cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia tendría consecuencias catastróficas para los civiles”, destacó en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Beatrice Fihn.

Para EEUU y la OTAN la decisión de Rusia de movilizar a 300 mil reservistas es una señal de las dificultades que se está encontrado Moscú en su guerra en Ucrania, mismo síntoma que creen ver la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss.

Para ambas los anuncios de Putin “son una declaración de debilidad”, dijeron en un comunicado conjunto.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo, en una entrevista que publica el diario alemán Bild, que Putin quiere ahogar a Ucrania en sangre “pero también en la sangre de sus propios soldados”.

Lamentó que su homólogo ruso envíe al frente a jóvenes soldados, sin el necesario entrenamiento, a morir en suelo ucraniano. “Está viendo que sus unidades sencillamente salen corriendo. Necesita un ejército de millones porque ve que muchos de los que han venido han salido corriendo”, agregó.

El canciller alemán, Olaf Scholz, también ve en el anuncio de Putin un “acto de desesperación” al comprobar que tras siete meses de guerra Rusia no ha logrado sus objetivos y que desde Moscú se subestimó la “voluntad de resistir de los ucranianos, pero también la unidad y la determinación de los amigos de Ucrania”.