Pese a la inflación, Fernández defiende gestión en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo una férrea defensa de su gestión de Gobierno, pese a que “algunos lo están pasando mal” por la inflación, y llamó a “no claudicar” y respetar la herencia ideológica del expresidente Juan Domingo Perón y la entonces primera dama Evita.

“Hoy va a haber muchas celebraciones a lo largo y ancho de la patria: recordemos lo que Perón y Evita nos dejaron, recordemos su mandato. Creo que, pese a todo lo que digo, también soy consciente de que algunos lo están pasando mal”, dijo Fernández en un acto en la provincia de Buenos Aires en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, día de 1945 en que se considera que nació el peronismo.

El mandatario, rodeado de, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseveró que su equipo trabaja “todos los días” para ver cómo “ordenar el tema inflacionario”.

“La inflación consume y carcome el ingreso de los que viven de un sueldo. Por eso yo quiero decirle a cada trabajador y trabajadora que no estamos olvidándonos de ellos”, sentenció, para seguidamente anunciar que se aumentarán las ayudas sociales para los sectores más vulnerables y el límite de quienes pagan impuestos al salario.

El mandatario señaló que su Gobierno seguirá “discutiendo” con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), defendiendo los derechos del país.

“Porque la guerra, entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina eso le costó 5.000 millones de dólares”, afirmó.

“Vamos a tener que discutir con el Fondo y con todos los que tengamos que discutir para que entiendan que eso no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en que Argentina no se detenga”, sentenció.

El Gobierno firmó este año con el FMI un acuerdo para refinanciar el préstamo de 44.000 millones de dólares al que accedió el Ejecutivo de Macri en 2018.

El presidente celebró el Día de la Lealtad Peronista en el acto de inauguración de una autopista, en el que destacó las “5.300 obras públicas” actualmente en ejecución. “Para que todo este esfuerzo que estamos haciendo no caiga en saco roto lo que es necesario es seguir en la senda en la que estamos, no claudicar”, indicó, seguro de que el país crecerá “cerca de un 5%” y en 2023 no avanzará “menos de un 2%”.

Argentina estrenó ayer un nuevo sistema de fiscalización de las importaciones, operaciones que ya están fuertemente restringidas debido a la necesidad de cuidar sus reservas monetarias ante la escasez de divisas.

Todas las importaciones deberán ser ahora validadas por el nuevo. El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), sistema, que requerirá para la aprobación de cada operación del visto bueno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central.

Según la norma, el principal objetivo del nuevo régimen es dar trazabilidad y previsibilidad a las importaciones.

“Si bien hay ciertas mejoras en ese sentido, una mirada del régimen en su conjunto revela que el objetivo principal es maximizar los márgenes de maniobra del Gobierno para tener un mayor control sobre el flujo de importaciones y la salida de divisas con el fin último de cuidar los dólares de las reservas”, observó la consultora Abeceb.

A finales de junio, profundizó las restricciones para acceder al mercado cambiario oficial para la compra de divisas para pagar importaciones y, recientemente, incrementó el universo de bienes bajo licencias no automáticas de importación, que ya alcanza el 42 % del total importado.

Con el nuevo SIRA, entre otros aspectos, se evaluará si la empresa que solicita hacer una importación incurrió en operaciones de sobre o subfacturación o tuvo “prácticas abusivas”, como interponer medidas judiciales para sortear las mayores restricciones a las importaciones impuestas por el Gobierno.

Según Abeceb, ciertos aspectos del nuevo sistema aumentan la “potencia de control” y la “posibilidad de ejercer acciones discrecionales que deriven en mayores trabas” a las importaciones, sumado ello a que las empresas y los organismos públicos intervinientes necesitarán tiempo para entender los nuevos requisitos y ajustar sus sistemas operativos. “Habrá un importante freno en las importaciones durante los próximos días de octubre, que podría rondar los 1.500-2.500 millones de dólares, según estimaciones muy preliminares”, señaló Abeceb.

Con pagos diferidos de importaciones debido a las dificultades para acceder al mercado oficial de cambios -donde el tipo de cambio es de 152 dólares, hay empresas que estudian hacerse de divisas a través de los mercanismos financieros alternativos, a una cotización de entre 300 y 313 pesos por unidad.