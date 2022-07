Presidente mexicano dice que entregó carta a Joe Biden intercediendo por Assange

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que entregó una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, intercediendo por el fundador de la red Wikileaks, Julian Assange, quien aguarda ser extraditado desde Gran Bretaña a Estados Unidos para responder por acusaciones de espionaje.

“Le dejé una carta al presidente Biden sobre Assange (...) explicándole de que no cometió ningún delito grave Assange. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad”, reveló el mandatario en su habitual conferencia matinal.

En la misiva, López Obrador -quien visitó a Biden en Washington la semana pasada- le planteó que detenerlo “iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión y a la libertad”.

También le reiteró la oferta de México de brindar “protección y el asilo” al australiano de 50 años.