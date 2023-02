Los presos políticos nicaragüenses liberados y expulsados de su país a EEUU por el gobierno de Daniel Ortega aseguraron ayer que, pese a lo duro de haber pasado meses en prisión en situaciones infrahumanas, salen con más ganas de luchar para que haya democracia en su país.

“Por haber sido víctimas de la injusticia, porque no cometimos absolutamente ningún delito, y por haber visto esa farsa de sistema político, no podemos más que salir más comprometidos de que haya un cambio hacia la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos”, aseguró el exprecandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Así, explicó, pese a que en prisión podían hablar muy poco y pese al poco tiempo que llevan fuera de la cárcel, poco más de un día, cree “que hay un sentimiento de parte de los que estuvimos presos de continuar esta lucha”.

“Hay un sentido de comunidad de todos nosotros, un sentido del deber y de la responsabilidad y un compromiso de por vida para que Nicaragua no vuelva a sufrir estos abusos. Ése es el ambiente más general” (del grupo), añadió.

Chamorro es uno de los 222 presos políticos que las autoridades nicaragüenses expulsaron el jueves a Estados Unidos, entre ellos siete que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario.

En la rueda de prensa virtual estuvo acompañado por otro de ellos, el también precandidato Félix Maradiaga, quien se manifestó en sintonía con Chamorro: “No vamos a descansar en ningún momento hasta que no veamos a una Nicaragua que tenga justicia y libertad”.

Los dos fueron detenidos el 8 de junio de 2021, en mitad de la noche, sin una orden judicial y sin una sola prueba, y han pasado los 606 días en la temida prisión de El Chipote, en la que según han denunciado organizaciones y víctimas se producen constantes violaciones a los derechos humanos.

Ninguno de los dos quiso entrar en detalles de lo vivido en esa cárcel, aunque Maradiaga lo resumió: “Ningún ser humano debería estar en esas situaciones”. “Por haberlas vivido estoy más comprometido que nunca”, añadió, acompañado de su esposa, la activista Berta Valle.

Maradiaga y Chamorro son dos de los pocos liberados que han querido hablar por el momento, pues la mayoría se encuentra en pleno proceso de adaptación a su nueva vida. Muchos pernoctan en un hotel que el Gobierno estadounidense les ha cedido por unos días.

Aunque “es demasiado temprano” para pensar en los pasos específicos que se van a dar en la lucha por la democracia, apuntó Maradiaga, están convencidos de seguir peleando.

Saben que será “una ardua tarea”, apuntó por su parte Chamorro, ya que “Ortega acaba de mandar al destierro a los principales líderes opositores” para debilitarlos.

“Lo que tenemos que hacer es tener ese sentido de acuerpamiento donde sea que estemos, para trabajar por la unidad de una oposición que sea consecuente, responsable y que ponga siempre al frente el tema fundamental, que es la falta de institucionalidad en Nicaragua, los abusos a los derechos humanos y libertades individuales y públicas”, agregó.

Esta lucha, narró Chamorro, es vital también para las generaciones venideras, ya que “en 200 años de vida independiente en cada generación ha habido presos políticos”. “No ha habido una sola generación que no haya sufrido guerra, secuestro, violación a los derechos, exilio, asesinato y eso tiene que cambiar”, dijo. Además, será una pelea también, por los 44 que se han quedado y que, por diferentes motivos que aún no están claros, no entraron en el grupo de expulsados.

La mitad no tiene a dónde ir

Más de la mitad de los 222 presos políticos liberados el jueves en Nicaragua y desterrados a Estados Unidos son “personas humildes que no tienen a nadie” en este país, dijo la exprisionera política Irlanda Jerez, al informar de una iniciativa solidaria de la diáspora nicaragüense para ayudarles.

“Son 170 sin familias ni recursos aquí, que no saben ni para dónde agarrar”, dijo Jerez, quien participó en las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y huyó de su país en 2019.

La opositora habló con EFE antes de viajar de Miami a Washington, donde, según contó, este fin de semana representantes de distintas organizaciones de la diáspora se va a reunir con los liberados, los cuales no supieron de su excarcelación y destierro hasta que estaban en el avión que los trajo a EEUU.

Jerez agradeció encarecidamente un ofrecimiento del Gobierno de España para dar la nacionalidad española a los 222 expresos políticos, a los que mediante un cambio constitucional se les va a privar de su nacionalidad por “traidores a la patria”.

La opositora estará en Washington en nombre de Nicaragüenses sin Fronteras, una organización de Miami que informa a sus compatriotas huidos del país de las ayudas con las que pueden contar en EEUU.

Su primer propósito es identificar a los liberados que deseen venir a Florida y luego buscar a personas que quieran ser sus patrocinadores, todo ello para los primeros tiempos, pues lo ideal es que se acojan al programa humanitario para nicaragüenses que entró en vigor en el mes de enero o soliciten asilo político, dice.

En el grupo de 222 personas excarceladas -“mercenarios” los llamó Ortega- hay políticos que aspiraron a enfrentarse con él en las urnas o que dirigían empresas y diarios en Nicaragua, pero también gente “humilde, campesina, que no había salido nunca de su pueblo y no hablan inglés”. “Incluso hay personas que no saben leer”,explica Jerez al llamar a la solidaridad a los nicaragüenses ya instalados en Estados Unidos.

Jerez agradeció la ayuda que el Gobierno de EEUU les presta en estos primeros días, pero recordó que no es para siempre y que deberán irse pronto de los hoteles donde están alojados.