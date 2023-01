Protesta en Perú: reportan un muerto más y arrestan a más de 200 personas

Un manifestante que se encontraba gravemente herido por la represión policial en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció ayer, informó la Defensoría del Pueblo. Ayer, la Policía detuvo a más de 200 personas y desalojó la Universidad de San Marcos de Lima.

De esa manera, las movilizaciones ya se han cobrado más de muertos, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.

“Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver”, dijo a la AFP Jacinto Ticona, defensor del Pueblo de Ilave. “Invocamos a la Policía no haga uso desproporcional de la fuerza”, agregó.

La represión policial contra las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, según imágenes de televisión.

Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además 10 heridos, según fuentes hospitalarias.

Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3.800 metros de altitud cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia.

Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas.

Desalojo de universidad

La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos (Unmsm) de Lima, donde cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales en la capital, informó el Ministerio Público.

El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, anunció a los medios en las puertas de la universidad que fueron 200 personas las detenidas en el operativo y que se han trasladado una veintena de fiscales a dependencias policiales para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de los ciudadanos.

Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, la Policía Nacional de Perú echó abajo con una tanqueta la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresó al campus para desalojar a cientos de manifestantes, que más tarde fueron detenidos y trasladados a distintas instalaciones policiales.

“En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público”, señaló Barnechea al añadir que además de los 20 fiscales se han desplazado entre seis y ocho médicos legistas.

Estos profesionales sanitarios verificarán in situ el estado e integridad física de las personas que han sido detenidas.

Dijo que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de la Universidad San Marcos sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden por parte de manifestantes en el campus universitario.

La misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidió proporcionalidad a las autoridades del país, luego de que la Policía desalojara la Universidad San Marcos.“Frente a la intervención en la Unmsm, Oacnudh llama a las autoridades a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso”, reza un comunicado de la oficina.

Recordaron que, “como es de público conocimiento, diversas delegaciones que viajaban desde distintas regiones (incluyendo organizaciones campesinas e indígenas) para participar en las protestas de Lima han estado pernoctando en la universidad durante los últimos días”.

“La disposición de las personas detenidas ante autoridades judiciales y la supervisión fiscal es esencial para la protección de los derechos de todas las personas que integran estas delegaciones, así como de los estudiantes residentes en la universidad”, concluye el comunicado.

Activistas y políticos criticaron la intervención policial.

“Estamos aquí varios congresistas de la república, somos seis. En el marco de nuestras funciones hemos venido a verificar la situación actual en la que se ha producido este desalojo, esta intervención. No tenemos información, no hay un comandante, no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos la fiscal a cargo. Se nos quieren restringir nuestros derechos”, señaló a EFE la congresista Ruth Luque.

Declaró que lo que está haciendo la Policía es “completamente arbitrario” y que se han violado el derecho a la defensa de los detenidos y también de los congresistas para ejercer sus tareas de fiscalización y representación. Junto a ella, simpatizantes, familiares y amigos, pedían el ingreso de abogados en las puertas del campus, donde un cordón policial no los dejó entrar.

La Unmsm emitió un comunicado en el que afirmó que la Policía actuó “de oficio” en el marco del Estado de emergencia decretado por el Gobierno y según sus palabras las instalaciones universitarias “se encontraban tomadas y violentadas por manifestantes”.