“Me sacaron con mi pequeña y solo pude agarrar mi cartera y me escapé. Y así me he quedado, sin nada. No tengo nada. Ni siquiera una chompa (chaqueta), ni si quiera un zapato. Estamos en el cerro y no tenemos ni mantas no sabemos qué hacer”, dijo a EFE entre lágrimas Rosana Montes.

Montes, que regentaba una pequeña tienda de la que apenas queda algo, relató que en los 12 años que vive en el pueblo nunca había visto llover así.

“Solo nos queda seguir buscando para ver si nos queda alguito por ahí”, dijo tras pedir ayuda a las autoridades para que les lleven agua, prendas de abrigo y comida porque no tienen “nada”.

El torrente de agua y escombros sorprendió y cogió desprevenidos a los vecinos, como explicó Alejandrino, que recuerda que bajaba una pequeña corriente de las montañas “pero de repente rompió desde arriba, como si fuera una ola gigante y no había nadie que alertara desde allá”.

En su familia son siete miembros que “escaparon como pudieron” y se salvaron corriendo hacia el cerro. Celebra que no haya habido pérdidas humanas en el pueblo, pero cuenta que hay muchas personas “que se han quedado sin nada”.

La calle de Los Ángeles de Secocha es donde se ubican los hoteles, farmacias y principales comercios del pueblo y a la que acuden los vecinos, mientras intentan afrontar una dura jornada. Temen que su localidad se quede desabastecida.

Las imágenes de personas usando escobas, palas y picos para intentar recuperar sus bienes materiales entre el lodo, agua y piedras se han repetido desde ayer.

El miedo de que un nuevo alud llegara y se destruyera todo de nuevo esta noche ha provocado que vecinos pernoctaran al aire libre en las partes altas de las montañas.