$!¿Qué pasa en Ucrania y cuál puede ser el desenlace que tome la guerra?

Cuando la invasión de Rusia a Ucrania cumple ya cuatro meses, Moscú continúa sus bombardeos en el este del país y diferentes ciudades ucranianas, incluyendo su capital, mientras que Ucrania resiste y logra pequeños avances en el sur.

El lunes pasado, el presidente Volodimir Zelensky se dirigió a los líderes del G7 y repitió su deseo de que Occidente envíe a Ucrania más armas pesadas y equipos de defensa aérea para resistir los continuos ataques con misiles de Rusia.

El lunes un misil cayó en un centro comercial en la ciudad de Kremenchuk, en el centro norte de Ucrania, un ataque que dejo cerca de 20 muertos y ha sido calificado como un crimen de guerra por líderes mundiales.

El viernes otro ataque contra objetivos civiles en Odesa dejó 19 muertos.

Capturar el Donbás

Desde que sus planes iniciales de invadir todo el país fracasaron, Moscú se ha centrado en capturar el Donbás.

Se trata de un área oriental ucraniana que está compuesta por dos regiones: Donetsk y Lugansk.

Tomar alguna de ellas permitiría al presidente ruso, Vladimir Putin, presentar a su pueblo un logro, algo que necesita tras los fracasos que sufrió al principio de la invasión.

Con el pasar de los días, Rusia continúa ganando terreno y avanzando, aunque lentamente.

La semana pasada, las fuerzas rusas ocuparon por completo Severodonets. La pérdida de la ciudad más grande que aún controlaba Ucrania en la región de Lugansk, que acerca al Kremlin un poco más a su objetivo de capturar toda la región.

Aunque este escenario es cada vez más probable, no está garantizado. Rusia aún debe ganar el control de la vecina ciudad de Lisichansk, lo cual no será fácil.

Por otro lado, Ucrania ha obtenido una victoria significativa con la recaptura de la isla de las Serpientes, un pequeño islote clave para controlar el mar Negro occidental y ha contraatacado en las regiones del sur.

Más cerca de la UE

Putin ha expresado en el pasado que considera a los rusos y los ucranianos como “un solo pueblo, un todo único”. Ve a Ucrania como un territorio que, históricamente, ha pertenecido y pertenece a Rusia.

Su invasión es ampliamente vista como su intento de obligar a Kiev a regresar a la órbita de Moscú.

Pero ha logrado lo contrario, acercando cada vez más a los ucranianos a Europa.

La semana pasada, Bruselas otorgó a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea (UE), una decisión que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó de “histórica”.

El Kremlin ya estaba esperando el anuncio y le restó importancia. Putin afirmó que no tenía “nada en contra” de la posible membresía de Ucrania en la UE.

Pero, según analistas, el nuevo estatus de Ucrania envía un fuerte mensaje a Moscú: ni Kiev ni Bruselas aceptan la visión de Putin de establecer un nuevo orden europeo.

Posibles escenarios

La idea inicial del Kremlin era que la invasión a Ucrania fuese rápida, pero la realidad es que, después de meses de guerra, el conflicto aún perdura y parece no tener final. La profesora Ruth Ferrero Turrión, de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, enumeró tres escenarios en los cuales podría devenir la guerra en Ucrania.

La primera hipótesis plantea un futuro marcado por la cronificación del conflicto. “Si la guerra se prolonga en Ucrania, los Estados miembros de la OTAN se podrían verse obligados a intervenir de manera más directa”, explica la experta.

Todo ello, en un contexto en el que los ucranianos resisten, el Ejército ruso no se rinde y los líderes internacionales mantienen las sanciones e, incluso, las intensifican.

La segunda hipótesis plantea que la contienda terminará, pero la paz estable nunca llega a materializarse. Ni Rusia ni Ucrania estarían dispuestas a firmar un tratado de paz y seguirían existiendo tensiones entre ambas partes.

La tregua pactada sería frágil, y eso “podría llevar a un nuevo conflicto”, asevera Ferrero Turrión, principalmente, porque los intereses de cada una de las partes no han sido discutidos. Se crea así un marco en el que, aunque podría producirse una escalada o desaparición de las sanciones, Occidente no confiaría en Rusia a no ser que Putin abandonase el poder.

Otra de las posibles versiones sería que Rusia y Ucrania llegasen a un acuerdo, al menos, a corto plazo. Ahora bien, ¿qué condiciones tendrían que darse para que ambos países abandonasen las armas?

La experta aventura dos posibilidades. Una en la que Zelenski está dispuesto a renunciar a la entrada de Ucrania en la OTAN; y otra, en la que Putin decide abandonar el poder.

No obstante, en la guerra en Ucrania hay más actores involucrados, y “la salida de esta crisis dependerá de los futuros acontecimientos”, declaró el pasado abril el viceministro de Exteriores ruso, Yevgeni Ivanov. Putin ha atacado directamente a Ucrania, pero mantiene un enfrentamiento indirecto con Occidente a través de las sanciones económicas. De modo que, si se produce un alto al fuego, Rusia no sólo tendrá que reconciliarse con Ucrania, sino también con la Unión Europea y Estados Unidos.