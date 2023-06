En el estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, “se redujo el paramilitarismo” gracias operaciones múltiples de seguridad llevadas a cabo en la entidad, informó ayer el gobernador de esa región de Venezuela, Freddy Bernal.

“Hicimos un trabajo multidisciplinario en perfecta unidad cívico-militar-policial y, con una series de operaciones múltiples durante más de un año y medio, se redujo el paramilitarismo que operaba en el lado venezolano”, aseguró el mandatario regional al medio privado Globovisión.

Detalló que 113 “criminales de alta peligrosidad” capturados en Táchira están siendo procesados judicialmente en Caracas, y que otros 100 “fueron dados de baja (asesinados) en diversos enfrentamientos”. El Gobernador no precisó los delitos que cometieron estos supuestos delincuentes, o si se trataba de personas asociadas al paramilitarismo.

“Hoy en Táchira no hay extorsión, no hay secuestro, no hay pago de vacunas”, aseveró Bernal. También señaló que, según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, la región fronteriza es el “cuarto estado más seguro de Venezuela”.

Recordó que mantienen la operación “Frontera de Paz”, con más de 1.300 policías desplegados. El objetivo para mantener fuera de territorio venezolano las acciones de “estructuras criminales” que, aseveró, operan en el departamento colombiano de Norte de Santander.

El operativo tuvo lugar en mayo, días después de que ocho personas resultaran heridas por un ataque con una granada lanzada a un comercio en el municipio venezolano Pedro María Ureña por “bandas criminales” del país andino que extorsionan a comerciantes, según denunció Bernal entonces.