Rusia avanza en Donetsk y deja ocho muertos en ataque a parada de autobús

El Ejército ruso aseguró haber logrado avances territoriales en el Donbás, aunque a costa de la muerte de ocho personas en un ataque contra una parada de autobús, mientras cinco civiles también perdieron la vida en un ataque ucraniano en el centro de Donetsk.

Después de varias semanas de tensa calma, los combates se han intensificado en las afueras de la capital de Donetsk, pero también en el eje de Bajmut-Soledar que conduce a los principales bastiones ucranianos, objetivo número uno de la tercera fase de la campaña militar rusa.

Mientras, la evacuación de la población en las áreas de Donetsk bajo control de Kiev, ordenada el pasado domingo por el presidente, Volodimir Zelenski, va mucho más lenta de lo previsto.

Al menos 8 personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellos tres niños en el ataque perpetrado por fuerzas rusas contra una parada de autobús en la localidad de Toretsk, cerca de Górlovka (Donetsk).

Según informó Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración militar de Donetsk, el ataque artillero tuvo lugar a las 11 de la mañana, cuando en ese lugar había “una aglomeración” de personas.

Entre los heridos se encuentra también un sacerdote de una iglesia cercana, que resultó asimismo dañada junto con otros edificios residenciales aledaños.

La autoridad regional de Donetsk había informado previamente de ocho ataques en las poblaciones de Bajmut, Marinka y Shevchenko, en que habrían muerto tres civiles. A su vez, la autoproclamada república separatista de Donetsk denunció que un bombardeo ucraniano había dejado cinco muertos.

Mientras, en el campo de batalla los rusos aseguraron haber cosechado ganancias territoriales en varias localidades de Donetsk, donde tres brigadas ucranianas habrían perdido “la capacidad de combate y sufrido grandes pérdidas”, por lo que “abandonaron sus posiciones”.

Después de semanas de intensos bombardeos, según Moscú, los ucranianos también habrían abandonado sus posiciones en Avdiivka, primera línea de defensa en las afueras de Donetsk.

En cambio, según el Estado Mayor ucraniano y el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra (ISW), los ataques frontales contra Avdiivka han sido por ahora infructuosos, al igual que en Pisky.

Frente oriental

Los soldados en el frente oriental de Ucrania han pasado cinco agotadores meses bajo el bombardeo ruso, midiendo los largos días y noches por la cadencia metronómica del incesante fuego de artillería.

Pero en los raros momentos de silencio y quietud, cuando callan las bombas y nada tiembla, los soldados piensan en la familia y en el hogar, añoran con dolor los tiempos de paz.

El 10º Batallón del Ejército ucraniano había comenzado a avanzar, excavando nuevas trincheras a sólo dos kilómetros de la frontera con Rusia cuando de pronto se instaló la calma.

“Teníamos misiles y disparos periódicos, pero ahora tenemos el armisticio granero para las cosechas a ambos lados” comentó el sargento Chekh, a quien AFP identifica por su nombre cifrado acorde con los protocolos de seguridad. “Pero en dos o tres días, cuando se termine la cosecha, los ataques con artillería y morteros volverán con renovado vigor”, adelantó.

El comandante de escuadrón de 51 años tiene familiares detrás de las líneas enemigas en Jersón, una provincia en su mayoría bajo control ruso a 500 km de la guerra que él está librando en la región nororiental de Sumy.

“No he tenido contacto con mi madre en tres meses y no sé si ella está viva. Tiene 88 años”, cuenta a AFP. “He tenido algún contacto con los vecinos y envié dinero, pero no tengo idea de su situación”, agrega.

Chekh, un abogado de profesión, trasladó a su familia a la relativa seguridad de la ciudad occidental de Leópolis cuando estalló la guerra, y luego se ofreció de voluntario en la oficina local de reclutamiento.

Además de preocuparse por su madre, añora reunirse con su esposa, dos hijas e hijo pequeño, todos los cuales aguardan el fin de la guerra en el exterior.

La meta de reencontrarse con su familia es lo que le da fuerza, dice.

Cerca de allí, los compañeros de Chekh se sienten bajo un toldo en el bosque para fumar e intercambiar historias en una pausa en la excavación de trincheras, su principal tarea durante la pausa en combates.