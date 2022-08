“Rusia pensaba conquistar Ucrania en 4 días, pero no logró su objetivo”

El pasado 24 de febrero, Rusia dio inicio a las operaciones militares especiales en Ucrania en una ofensiva y conquista que se pretendía sea rápida, pero luego de casi seis meses no ha logrado su propósito debido a la férrea defensa de su territorio, de la población y Fuerzas Armadas ucranianas.

Ruslán Spirín, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, en una entrevista telefónica con Página Siete, realizó un balance de la guerra y su crudeza.

Recordó que la ofensiva rusa comenzó a gran escala y a la fecha, cuando se acercan los seis meses, el Ejército atacante no ha cumplido con su objetivo.

“La idea y el plan era conquistar Ucrania en tres a cuatro días y llegar a Kiev y poner un régimen títere. Pensaban que iban a tener un paseo, pero no lograron cumplir con ninguno de sus objetivos. Putin no pensaba que Ucrania se defendería”, afirmó.

Según Spirín, el Ejército, que está bien motivado y preparado, y el pueblo ucraniano salieron a la calles a defender su territorio con todo. “Todos estamos defendiendo nuestros hogares, tierra y familia, podemos luchar con o sin armas. La defensa es heroica contra un ejército 30 veces más grande y el segundo más potente en el mundo”, remarcó.

Reflexionó que a veces quizá la gente en el mundo no comprende lo que ocurre en Ucrania; es una guerra a plena luz del día, algo que nadie creería que podría ocurrir en tiempos modernos.

“Cuando estuvieron cerca de Kiev, actuaron como bárbaros, cortaron orejas, piernas, dientes, violaron mujeres en frente de niños, eso sucede ahora en este mundo; existen grabaciones y todos deben ser juzgados y condenados“, añadió.

Según Spirín, el enemigo ha comprendido que no logra avanza y ganar la guerra por tierra porque sus soldados están mal preparados y ha cambiado de táctica; por eso comenzó a lanzar misiles, bombas y cohetes sobre la población civil.

“Todas las regiones de Ucrania están bajo ese asedio, suenan las alarmas aéreas y están volando cohetes que no se sabe dónde caerán y la gente debe ir a los sótanos, pero bajo esas condiciones psicológicas se sigue defendiendo. Sabemos que tarde o temprano vamos a ganar. Con la ayuda de armas modernas de los aliados, se está equilibrando el balance”, remarcó.

Sin embargo, Spirín considera que es difícil prever lo que sucederá con la guerra, aunque hay un cambio a favor de Ucrania y Rusia pierde cada vez más.

“Las bajas de Rusia son enormes, tienen como 42.000 oficiales y soldados muertos y 30.000 a 40.000 heridos; luego de la Segunda Guerra Mundial no había sufrido esas pérdidas. Se han eliminado 2.000 tanques y 400 aviones y helicópteros, artillería”, indicó.

Además, dijo que en el plano económico, cada vez más empresas salen de Rusia. “Ya no han firmado nuevos contratos, ya salieron empresas aéreas, automotrices, firmas que arreglan aviones, incluso necesitan chips en la parte militar, pero están aislados y su economía pronto va a colapsar”, apuntó.

Riesgo en central nuclear

El representante especial de Ucrania dijo que hay escuelas, edificios, centros comerciales, cinemas e infraestructura productiva destruida.

Pero alertó que el mayor riesgo es la central nuclear de Zaporiyia, que está controlada por las fuerzas rusas y es 10 veces más potente y peligrosa que Chernobyl, donde explotó un reactor.

“Acá son seis reactores. Los rusos entraron a la central nuclear, meten municiones y dicen que hay minas fuera de la planta. Eso es terrorismo nuclear porque están amenazando y declaran que eso será de Rusia y de nadie más. Los rusos no tienen disciplina y los soldados pueden fumar en lugares cercanos a combustible y apretar botón equivocado y con eso explota la mitad del mundo”, advirtió.

Economía y exportaciones

Spirín explicó que la economía de Ucrania cayó un tercio desde el inicio de la guerra, pero se está buscando su recuperación. “Hemos decidido con el Gobierno que llegó la hora de recuperar; si no funcionan los negocios no habrá dinero, impuestos y no se podrá defender”, reflexionó.

Resaltó que a pesar de que Rusia ha quemado plantaciones, se ha podido sembrar y cosechar trigo y otros granos y Ucrania tiene lo suficiente como para alimentar al mundo, es una tierra muy fértil.

Spirín destacó que las exportaciones están subiendo y la Unión Europea aplica un régimen con cero impuestos y condiciones favorables para las mercancías; además, existe ayuda del exterior para que la economía se pueda recuperar.

Informó que aunque es imposible documentar todo, hay miles de evidencias sobre abusos sexuales de soldados rusos y anunció que las listas de quienes cometieron crímenes de guerra se enviarán a cortes internacionales para que se juzgue.

Spirín reflexionó para que no haya más guerras. “Sea lo que sea, hay que evitar la guerra. La paz es lo más importante, la paz es el camino”, exhortó.