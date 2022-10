Se incendia la cárcel de Evin, para presos políticos en Irán

Un incendio se produjo este sábado en la infame prisión de Evin en Irán, con imágenes publicadas en internet que muestran llamas y humo saliendo de la zona.

Se han reportado disparos y alarmas provenientes de la cárcel, utilizada principalmente para la detención de presos políticos.

Un funcionario citado por medios estatales dijo que los “problemas” que involucran a “elementos criminales” fueron los responsables del incendio.

Lo ocurrido se produce en medio de los mayores disturbios en Irán en décadas.

Estallaron por primera vez el mes pasado ante la ira por la muerte bajo custodia policial de la iraní kurda Mahsa Amini, de 22 años. Las autoridades afirman que murió de una afección de salud subyacente, pero su familia sostiene que fue tras ser golpeada por la policía moral.

Cientos de los detenidos en las protestas presuntamente han sido enviados a Evin.

El grupo de monitoreo antigubernamental 1500tasvir publicó videos del incendio en internet. En uno se podían escuchar de fondo cánticos de “muerte al dictador”, uno de los principales eslóganes del movimiento de protesta antigubernamental.

La agencia estatal de noticias señaló que los reclusos en una de las alas habían prendido fuego uno de los almacenes de la prisión; sin embargo, la BBC no pudo confirmar esta información de forma independiente.

La agencia oficial de noticias IRNA también indicó que los disturbios que provocaron el incendio habían terminado y citó a una fuente oficial no identificada que dijo que surgieron “problemas” entre los reclusos y los guardias en la sección de la prisión que alberga a “matones”, lo que parece sugerir que los presos políticos no estaban involucrados. “La situación está actualmente completamente bajo control”, informó IRNA citando a la fuente no identificada.

Agentes de la policía antidisturbios fueron vistos ingresando a la cárcel y medios estatales también informaron que los bomberos estaban en el lugar, mientras que hay reportes de que se desplegaron fuerzas especiales en el área.

Las fuerzas de seguridad presuntamente cerraron las carreteras que conducen a la prisión. Un testigo dijo a la agencia de noticias Reuters que “las familias de los presos se han reunido frente a la puerta principal”.

“Puedo ver fuego y humo. Muchas fuerzas especiales. Las ambulancias también están aquí”, agregó.

Además de presos políticos, periodistas y muchos ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad están encarcelados en Evin.