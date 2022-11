Supervivientes de caída de puente en India relatan el caos

Las autoridades indias informaron del arresto de al menos nueve personas involucradas en el accidente del puente que se vino abajo en el oeste del país y que ha dejado hasta el momento 137 muertos y más de 60 heridos. Los sobrevivientes contaron el horror.

El superintendente de Policía de la localidad de Morbi, Rahul Tripathi, en el estado de Gujarat, donde tuvo lugar el suceso, confirmó a EFE el arresto de nueve personas presuntamente relacionadas con la tragedia ocurrida ayer. Entre los detenidos se encuentran dos gerentes de la empresa Oreva, encargada de la renovación de este centenario puente, que se reinauguró hace cuatro días tras permanecer siete meses cerrado al público para renovaciones.

Además, dos contratistas, dos taquilleros y tres guardias de seguridad fueron arrestados, precisó a la prensa el inspector general de Policía Ashok Kumar Yadav. “Vi el puente colapsar ante mis ojos”, declaró un testigo que trabajó toda la noche para intentar rescatar gente.

“Fue traumático cuando una mujer me mostró una foto de su hija y me preguntó si yo la había rescatado. No pude decirle que su hija había muerto”, agregó el testigo, quien no dio su nombre.

Otro hombre identificado como Supran dijo a medios locales que el puente estaba “lleno de gente”. “Los cables se cortaron y el puente cayó en un segundo. La gente cayó al río, unos encima de otros”, agregó. “Estábamos todos juntos en el puente cuando se movió violentamente y se derrumbó de repente. Escuché gritos y un ruido ensordecedor, y luego silencio. Después, lentamente, gritos y llantos”, recordó a la AFP Madhvi Ben, un superviviente.

El hombre, de 30 años, agregó que una de sus piernas quedó atrapada entre cables de acero, lo que lo dejó casi por completo debajo del agua, luchando para liberarse.

“Las autoridades son plenamente responsables de esta tragedia. Permitieron que se reunieran cientos de personas en el puente cuando sólo cabían unas pocas”, denunció a la AFP Puneet Pitroda, un vendedor textil de 35 años, que perdió a su hermano y su cuñada en la catástrofe. “¡Nunca olvidaremos esta noche!”, añadió.