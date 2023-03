Investigado por pagos indebidos, Donald Trump aseguró su inocencia ayer, al celebrar su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en la localidad texana de Waco. Ese fue el escenario, hace 30 años, de un ataque mortal contra una secta que se enfrentó a autoridades federales.

“El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del ‘departamento de la injusticia’ en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor, no es un caso”, dijo Trump a miles de partidarios reunidos bajo el sol texano.

El expresidente estadounidense había afirmado que sería “arrestado” -hecho que no ocurrió- el 21 de marzo en Nueva York por un caso que involucra a la actriz porno Stormy Daniels.

La acusación asegura que la actriz recibió 130.000 dólares de parte de Trump, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para no hablar públicamente de una supuesta relación amorosa entre ambos.

El pago, investigado por la justicia, podría haber violado las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y derivar en una acusación penal contra el expresidente de 76 años. “Nunca me gustó ‘Cara de Caballo’”, dijo Trump, insultando a Daniels.

Sus seguidores, con casas rodantes, camionetas y banderas con las frases “Trump 2024” y su ya famoso lema “Make America Great Again”, se congregaron en los alrededores del aeropuerto regional de Waco, una ciudad de 130.000 habitantes al sur de Dallas.

Waco es el “epicentro del movimiento patriota”, estimó Peter Christian, de 55 años, colaborador de la agrupación religiosa Davidianos, ahora llamada “The Lord Our Righteousness” (El Señor Nuestra Rectitud).

En 1993, el mundo estuvo pendiente durante 51 días, entre fines de febrero y mediados de abril, del asedio del FBI a un rancho de los Davidianos en Waco en el que se habían atrincherado seguidores armados de su líder David Koresh. 76 miembros de la secta, incluidos Koresh y 20 niños, fueron encontrados muertos después . También murieron cuatro policías durante enfrentamientos con los seguidores.