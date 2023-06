Donald Trump fue informado por la justicia federal que es investigado personalmente por el manejo de archivos clasificados de la Casa Blanca, un nuevo reto para el expresidente estadounidense que postula a un nuevo mandato en 2024.

Según varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times y CNN, fiscales federales notificaron a los abogados del exmandatario que la investigación ya no se limitaba a sus más cercanos colaboradores, sino que le apuntan directamente.

Los fiscales le reprochan haber conservado cajas enteras de documentos, incluso algunos clasificados como “top secret” tras su partida de Washington en 2021, y de haber rechazado restituirlos, violando leyes federales.