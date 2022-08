Trump: Mi hermosa casa en Florida está sitiada por agentes del FBI

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que su casa en Florida fue “allanada” por agentes del FBI, en lo que calificó como un acto de “mala conducta procesal”. Según el diario The Washington Post, había textos altamente clasificados que Trump se llevó de Washington tras su derrota en las elecciones de 2020.

“Es una mala conducta procesal”, indicó Trump y la consideró “un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024”.

“¡Incluso entraron en mi caja fuerte!”, aseguró Trump, quien según el diario The New York Times no estaba en el lugar.

Esta acusación de Trump de politización de la justicia contrasta con la percepción de que el registro se produjo en el marco de una investigación que busca aclarar si el expresidente se llevó documentos confidenciales de la Casa Blanca antes de abandonar la presidencia.