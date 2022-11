Ucrania se alista para invierno más duro y Rusia prolongará la guerra hasta 2023

Estados Unidos acusó a Rusia de haber decidido dejar “morir de hambre” a los habitantes de los países en desarrollo tras romper un acuerdo que permitía la exportación de grano ucraniano.

“Cualquier decisión del Kremlin de interrumpir esta iniciativa es esencialmente una declaración de que a Moscú no le importa” la alimentación de poblaciones en naciones subdesarrolladas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El organismo que supervisa el acuerdo de julio, también negociado por Turquía y la ONU, aseguró que las exportaciones de grano se detendrán a partir de hoy después de que Rusia anunciara el fin de semana su retirada del pacto. “A Moscú no le importa que el mundo pase hambre. A Moscú no le importa si la gente se muere de hambre. A Moscú no le importa que se agrave la crisis de inseguridad alimentaria en el mundo”, declaró Price a periodistas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido garantías de seguridad a Ucrania.

Moscú acusó a Kiev de utilizar el corredor alimentario para atacar barcos rusos en Crimea. (AFP)