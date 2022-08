Ucrania y Rusia se acusan de bombardeos en reactor nuclear

Ucrania acusó a Rusia de haber realizado bombardeos cerca de un reactor nuclear de la central de Zaporiyia (sur), bajo ocupación rusa desde el inicio de la guerra. Pero fuerzas prorrusas aseguran que Kiev está en los ataques.

“Se registraron tres bombardeos el viernes por la noche cerca de uno de los reactores nucleares”, afirmó en Telegram la compañía estatal ucraniana Energoatom, que administra las centrales nucleares del país.

Una línea de alta tensión resultó dañada en el ataque, lo que provocó la parada de uno de los reactores de la central, la mayor de Europa, de acuerdo con ese informe.

“Existen riesgos de fuga de hidrógeno y de diseminación de sustancias radioactivas. El peligro de incendio es alto”, según Energoatom, que hasta ahora no informó de que hubiera víctimas.

Según la compañía, los funcionarios de la empresa rusa Rosatom “abandonaron el lugar a toda prisa antes del ataque”.

Ucrania “condena enérgicamente las acciones de las tropas de ocupación en la central eléctrica de Zaporizhia”, expresó un comunicado de la cancillería en Kiev. Ucrania acusó en julio a Rusia de almacenar armas pesadas y munición en el emplazamiento de la central nuclear.

Cuando la planta fue tomada a principios de marzo, el ejército ruso abrió fuego contra los edificios del lugar, aumentando el riesgo de un accidente nuclear.

Rusia acusa a Ucrania

Rusia atribuyó ayer a Ucrania la responsabilidad de bombardeos cerca de un reactor de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia y acusó al gobierno del presidente Volodimir Zelenski de practicar el “terrorismo nuclear”.

“Unidades armadas ucranianas realizaron tres bombardeos en el área de la central nuclear de Zaporiyia y de la ciudad de Energodar”, afirmó el ministerio ruso de Defensa.“Instamos a la comunidad internacional a condenar las acciones criminales del régimen de Zelenski, que perpetra actos de terrorismo nuclear”, agregó.

Las autoridades prorrusas de la región de Zaporiyia, parcialmente ocupada por el Ejército ruso, acusaron a las fuerzas ucranianas de atacar con su artillería la central nuclear, la mayor de su tipo en Europa, y dañar las líneas eléctricas y naves industriales de la planta. “Se interrumpieron dos líneas eléctricas, que alimentaban un equipo de distribución con una potencia de 750 kilovatios, necesario para el funcionamiento seguro de los bloques energéticos de la central nuclear de Zaporiyia”, informó la administración temporal de la ciudad de Energodar, citada por Interfax. El ataque desató un incendio que intentan sofocar los bomberos locales.

“Dos horas después del primer ataque, desde la ribera contraria del Dniéper se llevó a cabo un nuevo ataque de artillería. En esta ocasión los nacionalistas lograron alcanzar su objetivo, los proyectiles impactaron en una nave industrial de la central nuclear”, señalaron las fuentes.

No se trata del primer ataque a la nuclear, que la parte ucraniana justifica afirmando que el Ejército ruso la utiliza para llevar a cabo ataques desde su territorio, algo que Rusia rechaza categóricamente.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó el lunes a Rusia de estar usando la central nuclear de Zaporiyia como base militar para lanzar ataques “sabiendo que (los ucranianos) no pueden y no van a responder a los disparos, porque podrían golpear un reactor nuclear o desechos altamente radiactivos”. “Esto lleva el concepto de usar un escudo humano a un nivel totalmente distinto y horrendo”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense, que representó a su país en la apertura de una conferencia para revisar el Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

Llamaron a representantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a visitar la planta nuclear.