Zelenski pide al mundo castigar a Rusia y descarta por ahora negociar la paz

Esos anuncios de Putin, que llegan en medio de una importante contraofensiva ucraniana, marcaron el ritmo de la segunda jornada de reuniones de los líderes internacionales en Naciones Unidas, en las que el líder ruso no participa, pero donde hoy acaparó casi toda la atención.

“Como poco, quieren preparar fortificaciones en tierras ocupadas y llevar a cabo una movilización militar en casa”, añadió Zelenski, que dijo que su país no puede aceptar una guerra aplazada hasta dentro de unos meses, pues entonces será aún más cruenta.

Raisi, que habló mientras en las inmediaciones de la ONU cientos de exiliados iraníes protestaban contra el régimen teocrático en su país, dijo además que sigue dispuesto a un acuerdo para rescatar el pacto nuclear de 2015, pero exigió garantías, y reiteró que su país no busca un arma atómica.

El líder ultraconservador no se refirió directamente a las manifestaciones que se viven en el país tras la muerte de una mujer detenida por no llevar bien el velo, pero sí quiso denunciar el “doble rasero” de quienes critican la situación de los derechos humanos en Irán y no en otros lugares. EFE