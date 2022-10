Zelenski pidió apoyo a los países de la OEA en su lucha contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a los países de las Américas apoyar a su nación y las sanciones contra Rusia, al hablar durante la 52º Asamblea General de la OEA en Lima.

Zelenski intervino en una reunión previa al inicio del período de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y pidió a los países integrantes que ayuden a su nación en la guerra contra Rusia, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o José de San Martín. “¿En qué lado estaría Simón Bolívar en una guerra como ésta que Rusia desató contra Ucrania?, ¿a quién apoyaría San Martín?”, se preguntó Zelenski al intervenir en el diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la asamblea.

“Creo que no apoyarían a alguien que se enfrenta a un país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que constantemente miente y que no llama guerra a una guerra”, respondió antes de agregar que no respaldarían a quien “lleva a gente a la pobreza a través de los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles”.

El mandatario ucraniano reconoció que, en algunos de los países que forman parte de la OEA, “la visión rusa de la guerra es dominante” y subrayó que es “falsa”. “Les pido que miren los hechos, miren desde sus puntos de vista (...) lo que América ha visto, la pelea por la independencia”, comentó.

Posteriormente, agradeció a aquellos países que han apoyado “fuertemente” a Ucrania, si bien no se refirió a ninguno de ellos de manera directa.

Polémica

En el encuentro, 11 países, entre ellos Bolivia y México, pidieron la salida del representante opositor venezolano Juan Guaidó.

Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aclaró que el reconocimiento del delegado de Venezuela ante este organismo internacional “fue decidido por votación y esto otro será decidido por votación”.

Un grupo de países encabezado por Antigua y Barbuda, con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, quieren “revocar la aceptación del representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019.

Almagro, defendió la democracia “como única opción” en el continente y pidió que “nunca sea sacrificada en ningún altar”.

“Debemos creer en la democracia más que nunca y que ésta nunca sea sacrificada en ningún altar (...) La democracia es la única solución, es la que puede y debe dar soluciones a nuestra gente”, señaló.