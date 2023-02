“Me sacaron con mi pequeña y solo pude agarrar mi cartera y me escapé. Y así me he quedado, sin nada. No tengo nada. Ni siquiera una chompa (chaqueta), ni si quiera un zapato” dijo entre lágrimas Rosana Montes. Un alud arrastró todo a su paso en Secocha y causó la muerte de 15 personas.