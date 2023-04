La Cámara de Diputados aprobó en grande la ley del oro con una amplia mayoría. Anoche se llevó adelante una segunda votación luego del polémico recuento que se realizó el pasado viernes por la mañana y después de las serias observaciones que realizaron diputados del ala radical del MAS y la oposición.

De 122 legisladores presentes, 73 dieron su visto bueno a la llamada ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales que permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) vender el oro de las reservas, 45 rechazaron su aprobación y además se registraron cuatro votos nulos ya sea porque marcaron doble, eran inentendibles o porque la papeleta no tenía la firma del delegado electoral.

“Esto muestra que cuando hay democracia y transparencia el país gana”, sentenció anoche el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, para luego anunciar el tratamiento, en detalle, de la normativa que continuó anoche hasta el cierre de edición.

La sesión de la Cámara Baja arrancó el jueves y se prolongó hasta el viernes. A las 7:00 de ese día se llevó una primera votación para aprobar, en grande, el proyecto de ley del oro. “Esto es como en el cacho, lo que se ve se anota -resaltó Jerges Mercado en esa oportunidad-, 54 diputados patriotas comprometidos con el país hemos votado aprobando, solamente 24 diputados son los que le han dado la espalda a la estabilidad económica y han decidido votar por su rechazo. Aquí y en la China, 54 es mucho más que 24. Hay otros que se han abstenido y han votado en blanco”.

Según la oposición, Mercado desconoció la Constitución y el reglamento interno de la Cámara de Diputados que instruyen que la aprobación de las leyes se aprueba con mayoría absoluta. El viernes esa mayoría representaba a 60 votos considerando que había 119 diputados presentes en esa jornada.

Ayer por la tarde se reinstaló la sesión con severas acusaciones contra el presidente de esa instancia legislativa, Jerges Mercado, a quien acusaron de usurpar funciones, emitir resoluciones contrarias a la Constitución y atentar contra la democracia.

Carlos Alarcón, jefe de la bancada del opositor Comunidad Ciudadana (CC) acusó a Mercado de “dar una información falsa” al decir que la ley del oro fue aprobada. “Constitucionalmente quedó rechazada porque no tuvo la mayoría absoluta que eran 60 votos (cuando sólo votaron a favor 54). Lo que hizo es inventarse una regla de aprobación de leyes para aniquilar la democracia en Bolivia”.

Incluso supuso que “bajo la lógica” del presidente de Diputados, si tan sólo hubieran votado 25 a favor, al tener un número mayor de los que rechazaron la ley habría sido aprobada. “Ésa es una estrategia de (Luis) Arce para imponer al dictadura. Si aceptamos esta barbaridad nos van a enchufar leyes malditas y las leyes que les dé la gana con 25 votos (a favor) de más de 100 parlamentarios”, alertó.

El diputado del trópico de Cochabamba y miembro del ala evista del MAS, Gualberto Arispe, agregó que “en la historia del MAS tenemos un presidente que no sabe la CPE, no conoce el reglamento de la Cámara de Diputados. (...) No se consiguió la mayoría absoluta. No se necesita reconsiderar; por tanto, esta ley se archiva al no contar con mayoría absoluta. Eso es lo que corresponde según el reglamento y la CPE”, precisó.

El diputado Pacífico Choque le recordó que las “personas que violen los derechos constitucionales se hacen responsable a sus autores intelectuales y materiales. Si su autoridad insiste de forma material e intelectual de mantener esta errada aseveración es vulnerando, va contra la CPE, el reglamento de Diputados, estarían incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE y las leyes”.

Incluso, el diputado Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana leyó la resolución del comité electoral, del que formó parte el viernes en la que daba por rechazada la norma. “La opción de aprobación (de la ley del oro) no ha alcanzado la mayoría absoluta de 60 votos exigida conforme a la legislación vigente. Por lo tanto, el proyecto de ley no ha sido aprobado”.

Ante las elevadas críticas, Mercado decidió repetir la votación para aprobar ley y determinó que sea secreta para que los legisladores “no sean chantajeados”, en clara alusión a la facción radical de su partido cuyo líder político es Evo Morales.

“A fin de que la norma no sea obstaculizada, más adelante, con procesos que algunos van a hacer para dañar al país y la estabilidad, decidimos repetir la votación inmediatamente, pero de forma secreta como corresponde y respetando la democracia. Que nuestros diputados no sean chantajeados, que no sean sojuzgados”, declaró.

Inmediatamente después, la Cámara Baja comenzó con el tratamiento, en detalle, del proyecto de ley, que es cuestionado por la oposición y por parte del ala denominada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El analista político Marcelo Arequipa dijo que “seguramente” hubo un proceso de negociación “intenso” entre el viernes y el sábado por la mañana cuyos resultados terminaron por favorecer al Gobierno. En esta segunda votación ya no hubo los 41 votos en blanco de la primera. En cambio, el apoyo a la ley del oro subió en 19 votos mientras que el rechazó se incrementó en 21 votos.

“Al parecer hubo un apoyo de ambos lados (tanto del ala radical del MAS como de la oposición). Una de las cosas que probablemente inclinó la balanza a favor del Gobierno fue la noticia de que mercados internacionales reaccionaron positivamente sólo al saber que se aprobó en grande la ley del oro (de la sesión del viernes”, declaró.

Además aseguró que optaron por la votación secreta porque en este momento el MAS no está “cohesionado” y el Gobierno “no tenga pleno control de la asamblea. Por ello, activa este mecanismo de voto secreto que forma parte de una estrategia para poder llevar adelante este tema y no sea como para la elección del Defensor del Pueblo cuando identificaron a los ‘traidores’. Ahora será difícil hacer ello”.