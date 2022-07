Evo desafía a Mesa a iniciarle un proceso por la nacionalización

El expresidente y jefe de Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, desafío este domingo al expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa a iniciarle un proceso por la nacionalización que impulsó durante su gobierno y que, según él mismo admitió, llevó adelante con asesoría externa y pese a las advertencias de sus ministros de que se vendrían arbitrajes internacionales.

“De todos los presidentes el único que no me procesó fue (Eduardo) Rodríguez Veltzé. Con Añez tuve 29 procesos y les gané, ahora me amenaza Carlos Mesa. Por favor, estoy esperando, que diga de frente, estoy esperando cuál es su proceso, que diga en qué consiste. Quiero saber”, desafió durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

“Estoy esperando la demanda, que demanden de una vez”, insistió.

Morales recordó los procesos que le iniciaron desde que Víctor Paz Estenssoro estuvo en la presidencia y dijo que no pudieron prosperar porque nunca estuvieron debidamente sustentados.

Aseguró que en el gobierno transitorio de Añez intentaron que funcionarios de la Casa Grande del Pueblo lo acusen de corrupción y que también buscaron implicarlo con el narcotráfico, sin éxito.

“Un oficial me llamó desde Chimoré y me dice Murillo nos ha instruido implicar en el narcotráfico. No han podido. Y después había dicho: por lo menos a sus amiguitas pues. Qué barato”, declaró, en referencia al exministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, actualmente procesado en Estados Unidos por delitos financieros.

Mesa acusó a Morales de haber conducido una “falsa nacionalización”, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló para que el país pague al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 105 millones de dólares por la nacionalización del sistema de pensiones.

“La falsa nacionalización fue la primera gran mentira del dictador prófugo, a la que se sumaron después decenas de embustes que trajeron muerte, latrocinio y narcotráfico. Por sus engaños, ineptitud y corrupción Bolivia debe pagar millonaria multas que aumenten la pobreza”, escribió la pasada semana en sus redes sociales.

Cuatro días después de que se informara que Bolivia debía indemnizar a BBVA, Morales confesó que en 2006 los ministros de su primer gabinete le advirtieron que si persistía con la idea de nacionalizar empresas, las transnacionales demandarían al país ante el Ciadi y que a pesar de ello siguió con su plan.

“¿Saben qué me decían algunos ministros? ‘Presidente Evo, si nacionalizamos las transnacionales nos van a llevar al Ciadi, al Banco Mundial, a la demanda’. Yo no sabía qué era el Ciadi en 2006. Cuando decían Banco Mundial (respondía): ‘Por qué debo estar sometido al Banco Mundial’. A un grupo de técnicos juristas digo: ‘Redacte una carta, manden al Ciadi, nos estamos retirando y si hay demandas, tienen que estar dentro del territorio nacional, no del Banco Mundial de Estados Unidos”, reveló Morales el 12 de julio en una charla que dio en el Instituto Patria, en Buenos Aires.

La Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que el sábado 16 de julio comunicó a Bolivia que debe pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el “retraso injustificado” en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones, un proceso legal que perdió la Procuraduría General del Estado (PGE).

En Argentina, Morales señaló además que en ese proceso de nacionalización de 2006 fue asesorado por expertos argentinos, españoles, venezolanos y cubanos. “Porque con los expertos bolivianos no podíamos avanzar, tampoco con el primer ministro de Hidrocarburos (Saúl Avalos)”, complementó el expresidente en Argentina.