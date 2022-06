Felcn dejó pasar vuelos, fiesta y nexos de Nallar con el narco; surgen protestas

Legisladores y abogados expresaron su desconfianza en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) porque consideran que dejó pasar vuelos, una fiesta, bienes y nexos de Misael Nallar con el narcotráfico. Sobre el tema, lideradas por el Comité Pro Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho, diferentes instituciones y ciudadanos marcharon ayer contra el narcotráfico y exigieron la liberación de los presos políticos.

“La Felcn está estrechamente vinculada a la organización de Nallar, es por eso que no hubo control sobre sus actividades, ni mucho menos sobre sus bienes”, indicó a Página Siete el abogado Jorge Santistevan, quien junto a otros sectores marchó en la urbe cruceña en repudio al narcotráfico. “El pueblo boliviano no quiere convertirse en un narcoestado, Santa Cruz no acepta ser parte de un narcoestado”, señaló Rómulo Calvo, presidente de los cívicos cruceños.

Misael Nallar está detenido en el penal de Chonchocoro por el caso del asesinato de tres efectivos policiales, medida que fue ratificada ayer, dejando sin efecto una orden de traslado al penal de Palmasola, Santa Cruz. Y a la fecha no se le activó un proceso por narcotráfico.

Clan Lima Lobo

Nallar es yerno de Einar Lima Lobo, quien fue extraditado en 2021 a Brasil, donde lo sentenciaron a 14 años de prisión por narcotráfico. En 2019 se descubrió que el clan Lima Lobo tenía nexos con cárteles, por eso Lima Lobo fue detenido aquel año.

Consultado, hace unos días, por qué no se investigó a ese clan desde 2019, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que esa respuesta la debe dar la Felcn e indicó que esa instancia depende del Viceministerio de Defensa Social.

“No hay cierta certeza cuando (Aguilera) indica que no tiene ninguna orden, (y dice) tiene su propia autonomía la Felcn, yo dudo (...) Tenemos que hacer una limpieza en los mandos de la Policía”, dijo el diputado del MAS Gualberto Arispe.

Fiesta

El senador de Creemos Henry Montero denunció que en el caso “se están encubriendo a personas” y no hay respuestas sobre quién dio la orden para que la Felcn no intervenga la fiesta de cumpleaños de Nallar, el 30 de marzo, en la que participaron implicados en narcotráfico.

“Llama la atención que en la fiesta de cumpleaños de Nallar, por una orden superior, se abortó una intervención de la fiesta para poder hacer una requisa y probablemente, decían, detener a un colombiano”, mencionó.

Bienes

También se conoció que Nallar tiene relación con al menos 11 propiedades, entre un hotel, una hacienda, un zoológico privado, gran cantidad de ganado y 20 teryx, además de contar con guardaespaldas y armas de fuego. Por ese tema, el sindicado es investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

El diputado opositor Erwin Bazán cuestionó a la fuerza antidroga por no investigar por narcotráfico a este ciudadano, porque teniendo entre 30 a 35 años no se justifica los bienes que posee. Dijo que “el Ministerio Público como la Policía están suficientemente desacreditados”, por eso sugirió la conformación de una comisión especial mixta en el Legislativo para investigar el caso Nallar.

Vuelos

El pasado martes, Nallar supuestamente ordenó a sus guardaespaldas ejecutar a tres efectivos, luego hizo un vuelo, ida y vuelta, por la ruta Santa Cruz-Beni. El expresidente Evo Morales denunció el domingo que la Felcn no controló esos vuelos.

“Yo, cuando viajo de acá de Chimore, viene Umopar, vienen con perros. Su tarea que nos controle. Pero sin control viajó (Nallar) de El Trompillo hasta San Joaquín y volver, levanta mucha sospecha”, refirió.

Llamadas

Tras la muerte de los policías, se tiene la versión de supuestas llamadas telefónicas entre “sicarios” al mando de Nallar y miembros de la Felcn para encubrir el crimen. Uno de los oficiales aludidos detuvo a Nallar, cuando éste se entregó a través de un informante anónimo, y por ese hecho fue galardonado ayer.

El abogado Joadel Bravo dijo que esta situación se esclarecerá con una triangulación de llamadas, pero a la fecha no se hizo ese actuado investigativo.