Investigan a 2 jefes de la Felcn por caso Nallar y el MAS denuncia protección

Dos jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) son investigados porque supuestamente se contactaron con Misael Nallar, principal acusado de la ejecución a dos sargentos y un policía voluntario en el municipio de Porongo, Santa Cruz. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que la Felcn debe responder por la situación de esos dos oficiales y desde el Movimiento Al Socialismo denunciaron que existe protección en este caso.

“Se está investigando todo inicialmente. Cuando uno toma conocimiento de alguna información a través de las redes sociales corresponde exigir los informes correspondientes”, informó ayer el coronel José Illanes, director nacional de la Felcn.

El martes, dos sargentos y un policía voluntario fueron ejecutados presuntamente por órdenes de Nallar. Tras el crimen, los involucrados huyeron y supuestamente se contactaron con efectivos de la Felcn para que encubran el ilícito. Dichos contactos implican al jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE), mayor Álvaro Muñoz, y al jefe de operaciones de la Felcn Santa Cruz, capitán Rubén Aparicio, cuyo grupo capturó a Nallar, el miércoles.

El mayor Muñoz rompió el silencio y afirmó que no tiene ninguna vinculación con Nallar ni con el narcotráfico. Aclaró que a través de un informante procedió a la detención de Nallar en una gasolinera en “Los Troncos”.

“Él (Nallar) pensaba que cualquier policía lo iba a matar, temía por su vida, la de sus familiares, de sus hijos, del qué dirán en sus colegios”, contó el uniformado a Página Siete. Dijo que está dispuesto a que lo investiguen, porque no tiene nada que esconder en este operativo.

Por su lado, el director de la Felcn admitió que Muñoz y Aparicio son funcionarios de la Felcn y solicitó informes sobre las acciones que realizaron. Explicó que el día del asesinato de los tres efectivos, todas las unidades especiales de la Policía en Santa Cruz activaron operativos para capturar a los responsables, incluida la Felcn.

Por su parte, Aguilera señaló que a solicitud del director de la Felcn esos dos efectivos pasaron en comisión a la unidad antidroga, por lo que esa instancia debe responder sobre su situación.

Aclaró que el Comando de la Policía “no controla” ni recibe partes de las operaciones que hace la Felcn, porque es una unidad de élite que depende del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Consultado sobre la relación familiar de Nallar con el narcotráfico y por qué no se los investigó en su momento, Aguilera respondió “es importante que esta pregunta sea absorbida por la Felcn”.

Sin embargo, Illanes dijo que la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizan las investigaciones sobre la relación familiar entre Nallar y el narco Einar Lima Lobo.

Por su lado, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, precisó que encabezadas por Aguilera se movilizaron todas las unidades de la Policía en Santa Cruz para la captura de Nallar. Y sobre la relación del caso con el narcotráfico, dijo que la Fiscalía debe investigar esa situación.

Einar Lima Lobo es suegro de Misael Nallar, quien está casado con María Fernanda Lima Lobo. El suegro de Nallar fue extraditado en mayo de 2021 a Brasil, donde lo sentenciaron a 14 años de cárcel por narcotráfico. En septiembre de 2019, el clan Lima Lobo tenía como base de operaciones la población beniana de San Joaquín y “mantenía nexos” con los cárteles del narcotráfico, según el reporte que dio el exministro Carlos Romero, el día que presentó al “pez gordo”.

Cuando Lima Lobo fue detenido en 2019, la Policía no respondió a la pregunta de por qué no se investigó a todo ese clan familiar desde aquel año. A la fecha, no se activó una investigación por narcotráfico en el caso Nallar.

¿Protección al narcotráfico?

El diputado Héctor Arce, del Movimiento Al Socialismo, dijo que “en el caso de Porongo, creo que se ha hecho un maquillaje, un armado de la escena del crimen. Hay ciertas cosas que no cuadran, que no está bien aparentemente. Tenemos la sospecha de que aquí hay alguien que está metido hasta las patas”.

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, manifestó que “la ejecución a sangre fría de dos policías y un voluntario que prestaban su servicio al pueblo merece una investigación a fondo con transparencia y celeridad. Exigimos que la Fiscalía esclarezca los nexos y la presunta protección a los autores de ese crimen, caiga quien caiga”.

El diputado Erwin Bazán, de Creemos, indicó que se está encubriendo a narcotraficantes en el país, por eso no se aclaran las denuncias contra la Policía, de la cual dijo que sigue su camino de “putrefacción”.

“Ayer, que celebramos el aniversario de la Policía, vemos con tristeza que está permeada con el narcotráfico”, dijo.