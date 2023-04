José María Leyes, quien hasta marzo de 2021 ocupó el cargo de alcalde de Cercado, capital del departamento de Cochabamba, logró burlar a las autoridades y huyó del país para evadir la justicia, que instruía que sea encarcelado. Enfrenta al menos 17 procesos, tiene cuatro arraigos y dos órdenes de aprehensión por diversos delitos de corrupción como irregularidades en la compra de mochilas escolares, el nombramiento ilegal de personal, por las cámaras Huawei y la compra simulada de vehículos, entre otros.

Se desconoce la fecha en que huyó del país. La última vez que se presentó a una audiencia presencial fue en noviembre de 2022, y vía virtual en enero de 2023 por el caso mochilas.

El pasado de 14 de abril el abogado Patricio Vargas declaró a los medios de comunicación que Leyes se comunicó con él vía telefónica para decirle que no se encontraba en territorio nacional y que esa información podía usarla como justificante en el Juzgado Cuarto de Sentencia, donde debía instaurarse el juicio oral por el caso armas.

Desde la Alcaldía no tienen la certeza de si Leyes huyó del país. “Nosotros formalmente no tenemos ninguna certificación o informe de que el señor José María Leyes esté fuera del país. Lo que sabemos es que su abogado Patricio Vargas informó que Leyes no estaba en territorio nacional. Nosotros (la Alcaldía) hemos pedido certificaciones del cumplimiento de las medidas cautelares”, declaró la jefa del Área Legal de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Neri.

Los procesos

Leyes es investigado en al menos 17 procesos relacionados con delitos de corrupción. Éstos son los casos Mochilas I, Mochilas II, Mochilas III, compra de material escolar y alimentos, designaciones ilegales, caso comida, desayuno escolar, cámaras Huawei I, cámaras Huawei II, compra simulada de vehículos, nombramientos ilegales, enriquecimiento ilícito, horno crematorio, construcción del centro UsphaUspha, compra de medicamentos Covid-19, compra de pintura y material deportivo y portación de armas.

Es investigado por los delitos de resoluciones contrarias a la ley, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros casos en los que figura.

“Tiene muchos procesos pendientes, todos están activos. Actualmente estamos con el proceso de Mochilas II (el 19 de abril) del que se inició el juicio oral. Todos los procesos de corrupción siguen sin la presencia del acusado y se lo declara en rebeldía. Hay muchos procesos que estamos en juicio oral como el caso comidas, redes digitales, las mochilas”, precisó Neri.