El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, negó las acusaciones en su contra por el caso coimas millonarias. Aseguró que no tiene inmuebles, solo una moto y una parcela productiva, además, aseguró que los depósitos que hizo en su gestión son provenientes de aportes voluntarios de funcionarios públicos de la mencionada cartera de Estado.

“(Propiedades inmuebles) registradas no tengo nada, pero estoy encarpetado en mi comunidad San Pedro de Bolpebra. Tengo una moto registrada, pero que ya no existe porque se deterioró y ya no sirve. Legalmente establecidas no tengo ninguna (actividad de negocios o empresas), pero sí un chaco, que es una parcela productiva en la que realizo actividad ganadera en menor escala”, de esa manera respondió el exministro sobre los bienes que posee, durante su declaración informativa ante un fiscal el pasado martes, según El Deber.

Además, detalló que solo tiene una cuenta activa en el Banco Unión, la que maneja actualmente, y tiene solo 3 mil bolivianos en esa entidad. Agregó que en efectivo maneja sumas no muy significativas y cuenta con una deuda estimada de 50 mil bolivianos.

Respecto a los depósitos que hizo a cuentas de funcionarios en su gestión de ministro, dijo que hizo las mismas para actividades sociales y culturales.

“Por las actividades sociales y dirigenciales deportivas, sí las realice (los depósitos), algunas ocasiones con fondos de los aportes voluntarios de los servidores públicos del ministerio”, indicó.

Acotó que también hizo transferencias con estos mismos aportes a través de su coordinadora y personal subalterno en algún caso, estos recursos destinados a actividades en apoyo a las organizaciones sociales. Reiteró que los fondos “son resultado de los aportes voluntarios del personal de nuestro ministerio”.

La exautoridad fue consultada sobre este tema de los depósitos y transferencias económicas, luego de que fue denunciado de enviar sumas elevadas de dinero a cuentas de su sobrino Johnny Alexander Santos y su colaboradora Rosa Viviana Bautista, ambos funcionarios del ministerio.

Sobre ellos, Santos indicó su sobrino es hijo de un hermano fallecido y Bautista es una exdirigenta de Cobija que le ayudaba como enlace del ministerio en del departamento de Pando, para coordinar con las organizaciones sociales.

Asimismo, la exautoridad negó que en su gestión haya firmado algún proceso de licitación con alguna empresa. “No decidí ni firmé ningún proceso de contratación”, remarcó.

Aseguró que los procesos de contratación y licitación ya estaban definidos cuando llegó al cargo y derivó la responsabilidad de esas acciones a las unidades ejecutoras.

Juan Santos Cruz fue enviado a la carcel de San Pedro de La Paz por el lapso de seis meses. Fue procesado por enriquecimiento ilícito, debido a presuntos cobros de coimas millonarias, a través de funcionarios, a empresas que se adjudicaron unas siete obras en el Ministerio de Medio Ambiente.

Claudia Cortez, la denominada recaudadora del exministro, denunció que Santos acumuló más de 19 millones de bolivianos provenientes de las coimas y con ese dinero compró al menos 27 inmuebles que están a nombre de sus familiares. Según la Fiscalía, el exministro también adquirió dos haciendas, un frigorífico y cinco autos de lujo. Estos bienes estarían en los departamentos de Pando, Santa Cruz y Tarija.

Sobre Claudia Cortez, el exministro Santos dijo que tienen una amplia trayectoria sindical desde 2008 y en uno de los eventos en los que participó conoció a Cortez, quien se acercó alegando ser una empresaria y quería apoyar a las organizaciones sociales.

“No tengo relación laboral (con ella), y mi relación solo fue ocasional en algún acto público y actividades sociales, deportivas y de ayuda social. Ahí algunas veces aparecía la señora Claudia Cortez. Aclaro, relación estrecha nunca tuve”, declaró el exministro ante un fiscal.

La exautoridad rechazó las acusaciones que hay en su contra y aseguró que presentó una querella penal contra Cortez. “Porque me siento muy afectado y también mi familia”, indicó.

Señaló que la denunciante tendrá que demostrar las acusaciones que hizo en medios de comunicación. Agregó que esta denuncia le afectó como persona, autoridad y como padre de familia.

“Niego rotundamente todo lo que menciona, y por eso también presenté una querella en contra de ella, para que se inicie un proceso de investigación por las faltas contra mi honor”, sentenció.