Torrico pide “sinceras” disculpas a Copa: No lo hice con el afán de dañar a nadie

“Si fuéramos tan comprometidos con el MAS, ni por putas esa loca sería alcaldesa de El Alto”, afirmó Torrico al referirse a la victoria de Copa en las elecciones subnacionales de 2021 y a la división del MAS en ese proceso electoral.

La defensa de la alcaldesa de El Alto presentó la tarde de este martes una denuncia penal contra el viceministro.

El abogado de la autoridad edil Frank Campero indicó que la denuncia apunta a la autoridad gubernamental por el delito de violencia política.

Argumentos

Torrico recordó su intervención durante la inauguración de la Escuela de Formación Política MAS, en El Alto.

“En mi intervención hice una alocución, utilicé un vocablo que luego fue mal interpretado o quizá ofendió y la señora alcaldesa de El Alto se sintió aludida”, alegó.

Explicó que tras ver su frase en redes sociales y noticieros, al día siguiente llamó a la alcaldesa para pedirle disculpas. “Hablé con ella y acordamos una reunión que teníamos (pendiente) y que nos reuniríamos este viernes”, adelantó.

No obstante, Copa presentó la demanda en la Fiscalía con el respaldo de la Asamblea de la Alteñidad y otros sectores.

Sobre esa demanda, Torrico indicó que es un “hombre de ley” y dijo que acudirá a la convocatoria del Ministerio Público si es que así lo dispone.

“Siempre que la justicia me ha llamado yo he asistido. Nunca me he negado, ni en tiempos de dictadura” garantizó.