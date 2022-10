“Puñalada en la espalda”, artistas pierden sin los premios culturales

El ganara el premio Franz Tamayo en la categoría de cuento supuso el espaldarazo final que Paola Mejía necesitaba para animarse a publicar sus trabajos. No solo por el reconocimiento a la calidad de su escritura, sino que con el galardón su nombre resuena y se facilita la llegada a la imprenta.

Esa es una ventaja que los premios culturales otorgan pero que actualmente está en escasez, ya que este año algunos concursos no fueron convocados, otros redujeron el monto o la cantidad de convocatorias y otros aún no han pagado anteriores versiones.

Para los artistas esta situación es “una puñalada en la espalda” por parte de las instituciones de los distintos niveles del estado.

“Es una puñalada en la espalda. No hay otra forma de definirlo. Es decir, hemos pasado dos años recibiendo propaganda respecto a la importancia de la cultura para el país, pero no hay medidas adecuadas y los pocos beneficios son limitados”, consideró Mejía.

La escritora y periodista ganó el Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo la misma semana que el Ministerio de Culturas confirmó que en 2022 no convocarían a sus principales premios nacionales.

Ya son tres años consecutivos en los que, por una razón u otra, no se lanzaron los galardones. Y es una falencia de dos gobiernos.

En 2020 el gobierno de transición de Jeanine Añez se cerró el Ministerio de Cultura y Turismo, citando la crisis causada por l pandemia de Covid. Ese mismo año, en noviembre, el presidente Luis Arce creó el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Tampoco se llamó a las competencias.

Pero en 2021, pese a charlas con diferentes sectores, tampoco se convocó a ninguno de los premios que debe organizar: los nacionales de Novela, Novela Infantil, Juvenil, Guamán Poma de Ayala de Idioma Originario y de Poesía Yolanda Bedregal.

Pero aún, tampoco se convocaron al Premio Nacional de culturas y de Gestión Cultural Gunnar Mendoza. Estos son los reconocimientos culturales más importantes que otorga el Estado y que reconoce la carrera y el aporte de las personalidades del sector en el país.

Paralelamente el gobierno no retomó el Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), iniciativa que, entre otros beneficios, permitió que este año se tuviera un gran número d estrenos cinematográficos. Tampoco se confirmó la continuación del país en las iniciativas de coproducción Ibermendia e Iberescena.

No se limita al ejecutivo. Si bien la Alcaldía de La Paz llamó a los 22 concursos que organiza, el monto de los mismos se redujo y, en el caso, del Salón de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo se eliminó el Premio de Vida.

“Que ya no se convoquen los premios nacionales es una pérdida para todos, para los artistas que trabajan en pos de una recompensa que, tristemente, no es habitual. También lo es para los lectores que, año tras año, solían buscar el libro ganador para leerlo y comentarlo. La reducción en los montos económicos de los concursos municipales parece dar el mensaje de que la producción cultural, en realidad, no es tan importante para esta gestión. Y eso es triste”, consideró el escritor paceño Rodrigo Urquiola.

Para varios de los artistas estos premios y programas estatales son los pocos caminos para poder recibir la remuneración que merece sus trabajos, O, incluso, poder llegar a realizar sus obras.

“Hacer arte en el país es costosos y muy difícil. En la mayoría de los casos si no fuera por iniciativas como el PIU o el Fondo Concursable Municipal de las Culturas y las Artes (Focuart) muy pocos podríamos realizar películas. Estos eventos no son solo competencias, son parte importante de la política cultural”, opinó el director de cine Marcos Loayza.

El realizador destacó que este año es una muestra que no falta talento en el país. Películas como El gran movimiento, El vístante, Utama y 98 segundos sin sombra recorrieron distintos eventos internacionales ganando premios. Otras como Mi Socio 2.0 y Pseudo animaron a la gente a volver a los cines.

Una característica de la mayoría es que recibieron apoyo por parte de diferentes programas estatales. Esto les facilitó conseguir socios del exterior.

“Lo que nos falta es realmente apoyo, como lo tienen en otros países. Sin eso, igual hacemos cine, pero es más difícil” dijo.

Para Willy Camacho de la editorial 3.600 los montos de estas competencias estatales son, además, una forma de obtener un reconocimiento adecuado al esfuerzo empleado. “No es que se dediquen solo a cazar los premios. La mayor parte de las veces los escritores compiten con obras en las que llevan trabajando durante años y el dinero es una remuneración más que justa”, comentó.

Además que para los creadores los premios van más allá del monto en metálico, que siempre ayuda en una sociedad en la que el arte no siempre vende. Son una forma muy importante y casi esencial para facilitar su llegada al público en general.

Para la poeta Jessica Freudenthal, también ganadora del Franz Tamayo de este año, explica que el ganar hace que el nombre “suene” y despierte la curiosidad del lector.

“Seamos honestos: la poesía no vende. O, al menos, no lo hace si no es visibilizada por algo como el Yolanda Bedregal y el Franz Tamayo. Es más fácil para una persona acercarse a las editoriales y que sea tomada en cuenta si cuentas con un premio nacional o de la importancia del Franz Tamayo como soporte”, agregó.

En el caso de los premios nacionales de literatura el impacto puede llegar a ser muchísimo más fuerte. “Cuando triunfas tu nombre no solo suena en el país. También lo hace en el exterior. Despiertas el interés de editoriales y gestores de otros países. Lo se por experiencia propia, ya que tras ganar en el Premio Municipal de Santa Cruz, recibí ofertas en México, entre otros países”, recordó la poeta Viviana Gonzales.

Y la salida al exterior es una posibilidad muy atractiva ante la falta de estímulos nacionales. Los cineastas en distintos campos, desde los técnicos como iluminación y sonido, hasta la producción y dirección, han encontrado trabajo afuera

“Hay una fuga de cerebros que, lamentablemente, pasa desapercibida hasta que, de repente, uno de nuestros compatriotas gana un premio a nombre de otros país”, agregó Loayza.

Las autoridades prometieron mejoras para 2023. Una promesa que los artistas esperan que cumplan, pero con escepticismo.