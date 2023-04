El “comandante de Sección Ingeniería” del Colegio Militar, capitán Manfred Herrera, es el segundo oficial aprehendido por la caída que dos cadetes sufrieron al ejecutar el ejercicio de descenso con cuerda denominado “salto de la muerte”. Dentro de esa investigación, al igual que Herrera, otros cuatro cadetes declararon que el teniente Juan José Patzi era quien debió verificar las medidas de seguridad, en el anclaje de las cuerdas, mecanismo que falló y provocó que las víctimas impacten en el piso. Página Siete accedió a parte de las declaraciones tomadas por los investigadores policiales a los militares, la noche del 18 de abril, el día que ocurrió el accidente. Las víctimas, los cadetes Cristian López y Erlan Condori, sufrieron múltiples fracturas en el rostro, piernas y la columna vertebral. Comandante de sección “No recuerdo bien la hora, yo me encontraba por inmediaciones del furrielato indicando a los cadetes que se alisten para la demostración. Al finalizar esa actividad llegó el brigadier de cuarto año de ingeniería Cristian López, al cual le indiqué ‘no vas a saltar’ (...) el mismo me respondió ‘es su orden mi capitán, no se preocupe’, inmediatamente él subió a lo alto de la palestra (torre)”, sostuvo el capitán Herrera en su primera declaración, tomada el 18 de abril.

Este miércoles, luego de presentarse nuevamente a declarar en la Fiscalía de la zona Sur, Herrera quedó aprehendido, como sucedió el martes con su compañero, el teniente Juan José Patzi, quien por el momento es el principal sindicado por no cumplir la revisión del anclaje de las cuerdas que debieron evitar la caída de los dos cadetes. Por medio de un video, Patzi fue identificado como el instructor que estaba en lo alto de la torre el momento que los dos cadetes saltaron. “Se ejecutaron los saltos sin novedad, ya finalizando los saltos (vio desde tierra que) existían dos cadetes en lo alto de la palestra, los cuales ya no debieron haber ejecutado el salto (...) Lo que indica el teniente Patzi es que les ordenó a los dos cadetes que no ejecuten el salto, vi que el brigadier López saltó e impactó con el piso, inmediatamente se procedió a socorrerle y fue evacuado juntamente con el cadete Condori”, señala otra parte de la declaración de Herrera. Contradicción Sin embargo, esta versión contradice la que dio el teniente Patzi, quien, por medio de su abogado, Ricardo Maldonado, hizo conocer que supuestamente el capitán Herrera dio “tres veces” la orden de que los dos cadetes no salten pero “por radio”, y no menciona la orden verbal que se dio a López. Maldonado aseguró que el no cumplir con la orden que supuestamente les había dado el teniente y el capitán fue una “arbitrariedad cometida por los cadetes”. “Él (Patzi) es instructor, cumplía órdenes en la supervisión del descenso, se ha dado una orden de suspender el salto de los dos cadetes (que resultaron) heridos. Esa orden no ha sido cumplida (por los cadetes), se ha transmitido por medio de la radio que no salten, porque precisamente no habían practicado y no había medidas de seguridad”, dijo Maldonado.

“¿Quiénes eran los encargados de controlar la cuerda de seguridad al momento de realizar el descenso de la torre de los saltos?”, fue la siguiente pregunta que se le hizo a Herrera. Éste respondió de forma clara y breve: “El anclaje de la cuerda de seguridad el descenso en 8 es realizado por el teniente Patzi”. Sobre ese punto, en el video que fue tomado con una cámara GoPRO que Condori tenía en su casco, se escucha cómo éste advirtió al teniente Patzi que no estaba anclado de manera adecuada y solicitaba una revisión, la cual no se cumplió. Instantes después ambos cadetes gritan un lema, se lanzan al vacío y caen violentamente al piso. Esos últimos segundos del video aún no fueron develados.