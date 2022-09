4 detenidos: Policía vincula a todos con Adepcoca de Freddy Machicado

En menos de una semana, la Policía detuvo a cuatro personas por el conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz y vinculó a todas ellas con el grupo de cocaleros liderados por Freddy Machicado, quien es uno de los cuatro detenidos en San Pedro.

No obstante, el equipo jurídico de Adepcoca rechazó esa implicación y subrayó que la única persona vinculada directamente a la Asociación es precisamente Machicado, de quien asumen su defensa legal.

Detenidos

Hasta la mañana del lunes 19 de septiembre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmó la detención de tres personas.

“Ya se cuenta por estas movilizaciones y conflictos generados por Adepcoca a tres personas con detención preventiva de las cuales se ha dispuesto esta situación (su encarcelamiento) en recintos penitenciarios de nuestra ciudad”, dijo el director de la Felcc, Rolando Rojas.

El funcionario policial hacía referencia a Freddy Machicado a quien la Policía aprehendió el 14 de septiembre y la Fiscalía envió a la cárcel en menos de 24 horas con detención preventiva por seis meses.

El segundo caso ocurrió horas después cuando se conoció que la madrugada del 15 de septiembre la Policía aprehendió al presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, cuando viajaba a Beni. El hombre fue aprehendido y luego notificado con una citación por supuesto tráfico ilícito de armas y horas después también llevado a la cárcel con detención preventiva.

El tercer caso sucedió un día después cuando los medios estatales informaron de la aprehensión de un varón que fue conducido a celdas de la Felcc. “Policía aprehendió a otro implicado por la quema y violencia en Villa El Carmen. El investigado no sería productor de coca y pertenecería a un grupo subversivo”, dice el reporte de Bolivia Tv. La Policía no dio detalles de la identidad de esa persona, pero la contabilizó como parte del grupo de Machicado.

La cuarta persona que según la Policía sería parte de Adepcoca orgánica, fue aprehendida la tarde del lunes en la avenida Camacho cerca del mitin que realizaba el grupo del dirigente masista Arnold Alanes, frente al Ministerio de Desarrollo Rural.

Ayer, el comandante de la Policía, Orlando Ponce, confirmó la aprehensión de Jhonny D. sorprendido con explosivos y que fue también “vinculado con actividades ilícitas de agresión a la Policía”. La autoridad policial aseguró que se “detectó” que la persona sería parte de un supuesto grupo interno de Adepcoca “que está planificando de manera detallada y están realizando acciones agresivas que van en contra de la Policía”.

A pesar de la primera versión que dio el detenido a la prensa cuando dijo que Arnold Alanes le pagó 2.500 bolivianos para infiltrarse en la marcha de Adepcoca orgánica, Ponce aseguró que “se ha logrado determinar mediante fotos, videos, declaraciones que desde un principio estaba vinculado a la facción de Adepcoca, liderada por el señor Machicado”.

Defensa de Adepcoca

Al respecto, el abogado Dayner Quispe rechazó la versión de la Policía que vincula a otras tres personas detenidas con Adepcoca y aseguró que la única persona que tiene relación con la asociación de cocaleros es su presidente, Freddy Machicado; del resto, aseguró que no conoce su situación.

“El señor detenido ayer que dio dos versiones no es parte de Adepcoca, es por eso que los asesores no nos constituimos como la defensa (...) la Policía tendría que demostrar con elemento probatorio y explicar por qué este señor después de ser aprehendido ha cambiado su versión. Eso hace pensar que tal vez fue manipulado y amenazado por la Policía y la gente de Alanes”, sostuvo Quispe a Página Siete.

En relación con el dirigente de las juventudes yungueñas, Quispe indicó que Uría tiene una defensa particular que no tiene relación con el equipo jurídico de Adepcoca. Y en el último caso de la persona aprehendida y que los medios estatales aseguran que es parte de un “grupo subversivo”, el jurista afirmó que no tiene ninguna relación con Adepcoca.

Acerca de la suerte de los otros dirigentes que tienen mandamientos de aprehensión, Quispe anunció que presentará un recurso para dejar sin efecto esas órdenes, “toda vez que el debido proceso establece garantías a la persona denunciada, una de esas garantías establece que previamente debe haber una citación pero el Ministerio Público ha obviado ese requisto”.

A la dirigencia de Adepcoca le llama la atención que hasta la fecha todas las personas detenidas sean vinculadas por la Policía directamente con la toma del mercado paralelo y con la portación de explosivos, puesto que dos de ellos son ajenos a la organización de productores cocaleros de los Yungas.