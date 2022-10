5 hechos muestran intensa actividad del PCC y su nexo entre Chapare y Santa Cruz

El abogado y coronel retirado del Ejército Jorge Santistevan afirma que los últimos hechos de violencia y muerte suscitados en Santa Cruz y Cochabamba demuestran la fuerte y creciente presencia del narcotráfico en el país.

“Hay una putrefacción provocada por el narcotráfico en todos los estamentos del Estado, que ha penetrado a los niveles más altos de la política, a los niveles intermedios y medios que se encargan de combatir el narcotráfico y que en realidad es una lucha muy débil. El narcotráfico no solo ha sobrepasado la soberanía, sino está llegando a puntos de inseguridad en la sociedad, no hay un ambiente de protección”, dijo Santistevan.

En ese escenario identificó el circuito Santa Cruz – El Chapare y Cochabamba como un circuito donde existe una intensa actividad del narcotráfico con la presencia de varios cárteles extranjeros como el PCC y también bolivianos.

“Son zonas exclusivas, con zonas enclaves del narcotráfico donde no penetra el Estado. Estamos hablando parte del Tipnis, Polígono Siete, también el trópico de Cochabamba y de algunas poblaciones de Santa Cruz, donde los narcotraficantes usan a los dirigentes para tener impunidad y protección para sus actividades ilícitas. Vemos que ahora no solo hay asesinatos, también hay secuestros entre ellos, no vaya a ser que de aquí en adelante los objetivos sean políticos”, vaticinó el experto.