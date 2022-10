9 legisladores del MAS y gobernador de Potosí acordaron designación de jueces

En la reunión que fue grabada en noviembre de 2021 entre el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, el diputado del MAS Boris Antonio Colque y dirigentes de ese partido político se reveló que al menos nueve legisladores y el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, mantuvieron contacto para direccionar la designación de jueces y representantes judiciales “de la línea” oficialista.

Página Siete publica el audio en su versión extendida, material que por cuestiones de edición periodística, en la edición del domingo se puso en una versión más corta.

“(En Villazón) al diputado lo he llamado, al profesor (Higinio) Farfán le he dicho: ‘cómo está, compañero, por favor recomiéndenos algo’, ‘cómo no’. Al diputado titular, al suplente (llamé) (...) claro, la Martita, la Martita Ruiz (diputada supraestatal) es amiga mía, incluso a ella le hemos llamado. Prácticamente al (senador) Hilarión (Mamani), a la (senadora) Ana María (Castillo), al (diputado) Pedrito (Coro), a toditos los he llamado. Yo los he llamado, no he esperado a que me llamen, igual a los compañeros dirigentes, no me he agarrado absolutamente nada y así va a seguir siendo”, dijo Molina en la reunión.

Tras hacerse público el material, el consejero acusó al diputado Colque de ser quien grabó la conversación y lo señaló por editarlo y no difundir toda la charla, en la que afirma que se trató de direccionar el nombramiento a juez conciliador del joven dirigente del MAS Osmar Colque, quien en otra parte del audio agradece a Molina por haberle ayudado a ser parte de Derechos Reales en Oruro y en esa ocasión le pedía ser favorecido en la postulación a juez conciliador, pese a tener bajas calificaciones.

Además de esos cinco nombres de legisladores del MAS, junto al de Colque, Molina citó a diputados de los diferentes distritos de Potosí como: Cotagaita, Villazón y Betanzos. También afirmó que dio trabajo a “hijos de dirigentes” de Ocurí y Macha.

Gobernador

Otro aludido por Molina en el audio fue el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, a quien el magistrado cita por su sobrenombre “el Poncho (blanco)”, como se lo conoce en esa región. “A ver, yo lo he escuchado al Hilaco (Hilarión Mamani) y también a la Ana María (Castillo), ‘los Borda nunca más (en referencia al exdiputado Víctor Borda y a su hermano)’. Lo mismo dice el Hebert (Ruiz, abogado en la Dirección de Trabajo) y el Poncho (gobernador), lo que tienen en común es que dicen que los Borda y los Cejas no vuelven (en referencia a Juan Carlos Cejas, exgobernador de Potosí por el MAS)”, señaló Molina en el audio.

Página Siete también solicitó una contraparte al gobernador de Potosí por medio de la unidad de comunicación, pero tampoco se atendió la solicitud.

Directrices de la Ley 898

Asimismo, en el audio al que tuvo acceso Página Siete Molina afirmó que recibió “directrices” de los miembros de la “comisión de seguimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia”, instancia creada por la Ley Nº 898 y que está presidida por el ministro Iván Lima.

“Nosotros tenemos directrices del Consejo (Ley) 898, que es donde está el ministro de Justicia y demás, y que se nos ha pedido siempre que mínimamente en las elecciones, si se va a bajar (calificaciones) se baje máximo a cinco. Entonces cada vez que tengan compañeros, compañeras que estén postulando y demás cositas, traten siempre de que se esmeren, que lleguen a esos lugarcitos, desde ahí es más fácil darles una manito”, manifestó Molina.

Página Siete solicitó la contraparte del ministro Lima por medio de su unidad de comunicación, pero no hubo respuesta.

En contacto con otros medios, Lima salió en defensa de Molina y reiteró el argumento de la intención del diputado Colque. “El delito más grave es del diputado Boris Colque, que ha grabado ese audio y lo ha revelado de manera tergiversada”, señaló el ministro.

El magistrado admitió ayer que el audio fue grabado en una reunión que tuvo con Colque y otros cuatro dirigentes del MAS, quienes se presentaron “intempestivamente” en su oficina en Sucre. Molina acusó al legislador de usar sus influencias para favorecer a Osmar Colque.

“Se informa a la colectividad que el señor Osmar Colque no fue designado como conciliador, debido a la baja calificación que logró en el proceso de selección”, señala parte de un comunicado de la Magistratura.

“En realidad, yo siento mucha solidaridad por este tipo de miserias humanas que existen. Creo que lo que Pablo graba de Pedro habla mucho peor de Pedro que de Pablo”, afirmó Molina en contacto con radio Fides. Aseguró que el audio de 11 minutos, que hoy se publica con esta nota, fue descontextualizado y que tendría montajes, sin embargo, este impreso aclara que Colque no proporcionó ningún audio y tampoco atendió las llamadas.

Página Siete buscó la versión de los legisladores implicados por Molina. En el caso de la diputada Ruiz, en sus oficinas se informó que la misma estaría de viaje en Perú.