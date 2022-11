A noviembre, los feminicidios bajan en 19% respecto a 2021

A noviembre de este año, los casos de feminicidio en Bolivia se redujeron en un 19%, en comparación con el mismo periodo de 2021.

Desde el inicio de este año hasta la fecha, fueron contabilizados 82 feminicidios a nivel nacional. Esta cifra, contrastada con un registro que tiene Página Siete, del mismo periodo en 2021, refleja un decremento en los asesinatos. Desde enero hasta mediados de diciembre del pasado año, 102 mujeres que perdieron la vida.

El año 2021 cerró con 108 feminicidios, de los cuales en 83 casos los agresores pudieron ser identificados. El departamento con mayor incidencia de casos fue La Paz, registrando 43 durante la gestión; muy alejada, pero en segundo lugar quedó Santa Cruz, con 17; Cochabamba registró 15; Oruro, 10; Potosí, 10, Chuquisaca, seis, Beni, tres; Tarija, tres; y Pando, un caso.

Qué dice el Gobierno

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que desde enero hasta la fecha los feminicidios se redujeron en un 16% y que el 94% de los mismos han sido resueltos. De acuerdo con la autoridad de ese despacho, se busca no sólo castigar a los delincuentes, sino también “generar conciencia de prevención” de la violencia.

“En la presente gestión hemos logrado reducir los feminicidios en un 16%, hemos logrado resolverlos en más de un 94% en la presente gestión. Estamos no solamente castigando a los delincuentes, no solamente los estamos llevando tras las rejas, sino que estamos generando una conciencia de prevención y decirle no a la violencia con este programa”, manifestó Del Castillo en contacto con los medios, el jueves.

Para Tania Sánchez, representante de la Coordinadora de la Mujer, el descenso en la cifra de feminicidios hasta la fecha ha disminuido de manera nominal; no obstante, indicó que lo que incrementó fueron los casos de violencia sexual a nivel nacional.

“Si bien en términos generales los feminicidios nominalmente han disminuido, los casos de violencia sexual en el país se han incrementado, y el número de denuncias de violencia en contra de las mujeres se mantiene relativamente con la misma estadística. La Fiscalía decía que los casos de violencia sexual en el país se incrementaron en alrededor de un 10% y nos preocupa que, si bien hubo movimientos en término de estadística, en términos de implementación de la ley efectiva (348) no vemos avances reales a pesar de la constitución de la Comisión de Lucha contra los Feminicidios y Violencia Sexual”, consideró.

Desde la Defensoría del Pueblo, se considera que la baja en los feminicidios, lejos de ser alentadora, continúa siendo “preocupante” debido a la “brutalidad y crueldad” de los casos presentados durante 2022.

“A pesar de los avances en la conquista y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, que les ha permitido incursionar en escenarios hasta hace poco difíciles de alcanzar por el solo hecho de ser mujeres, aún existen desigualdades y brechas (...). Esta realidad se ve reflejada en los datos de la Fiscalía General del Estado, que registró hasta el 8 de noviembre 77 feminicidios, cifra, aunque, menor a la reportada en 2021, que alcanzó a 108 casos, preocupa a la institución defensorial la crueldad y brutalidad de los hechos en la presente gestión, dejando como consecuencia impunidad y niñas, niños huérfanos”, indica el ente defensorial.

El caso más reciente data del pasado domingo y ocurrió en la ciudad de El Alto. Una mujer de 37 años fue encontrada sin vida en la habitación de su domicilio. Familiares de la víctima apuntaron al esposo como principal sospechoso debido a que la fallecida sostuvo una discusión con su pareja, momentos antes de que ocurra el deceso.

El sospechoso fue retenido por la familia para dar declaraciones a la justicia.