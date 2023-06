Luego de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio por hecho que el interventor del ex Banco Fassil, Carlos Colodro, fue quien escribió la nota póstuma en su agenda antes de suicidarse, queda pendiente una pregunta: ¿A quiénes señaló Colodro cuando escribió en el encabezado de su carta: Me engañaron. Me dieron la Espalda. Me mataron? Para el abogado y exinvestigador de la Policía Boliviana, Abel Loma, el director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, debe ser citado a declarar como investigado del tipo penal homicidio – suicidio. Esto debido que fue él quien nombró en el cargo a Colodro y luego no respaldó su trabajo, ante la presión mediática, de actores políticos, empresariales y otros, que influyeron en su estado anímico. La carta “Me engañaron. Me dieron la espalda”, son las frases con las que, bajo la teoría del Gobierno, Colodro encabezó su carta póstuma que escribió en su agenda la noche del 27 de mayo, minutos antes de tomar la decisión de lanzarse desde el piso 15 de la Torre Ambassador, en Santa Cruz, donde funcionaban las oficinas del ex Banco Fassil. A continuación, ambas frases fueron encerradas en una llave que concluía en tono trágico: “Me mataron”.

El primer párrafo de la carta precisa que se refería a quienes lo designaron como interventor del ex Banco Fassil, cuyos ejecutivos fueron encarcelados por autorizar sobregiros a personas que no tenían respaldo económico para pagar las deudas. “Ha llegado el momento de decir BASTA a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril (día que Yujra lo posesionó en el cargo), un mes que parecieron 100 años de sufrimiento. Sólo recibí críticas y hasta el extremo de evitar contestar mis llamadas, vaya uno a saber ¡por qué!”, prosigue la nota. Investigador “Se lo nombró como interventor, pero luego se lo abandonó. Es decir, el director de la ASFI lo nombró, pero no le dio el respaldo necesario, lo primero que debió hacerse (en la investigación de la Fiscalía) es tomar la declaración del director de la ASFI para conocer en qué medida respaldó el trabajo de Colodro en la intervención al Banco Fassil”, explicó Loma.

De acuerdo a los datos que figuran en el cuaderno de investigaciones, al que la familia de la víctima no tiene acceso, parientes, amigos y funcionarios que trabajaron con Colodro coincidieron en señalar que él se sentía presionado, había ingresado en un estado depresivo e incluso perdió ocho kilos de peso, debido a las exigencias de sus superiores. “En una reunión, el martes (23 de mayo) antes de su muerte, él estaba sentado a mi mano derecha y yo le dije ‘grave está la cosa’ y el me respondió: ‘Usted no sabe la presión que tengo de arriba’. Esa fue la única vez que yo pude notar que él estaba presionado, pero no supe de dónde”, declaró el representante de los trabajadores del intervenido ex Banco Fassil, Juan Carlos Alarcón, en entrevista con Unitel. ASFI no responde Página Siete envió un cuestionario de cinco preguntas al director de la ASFI, para conocer si fue informado sobre estas acciones de “presión” y amenazas que sufría Colodro. También se le consultó sobre si el exinterventor incumplió alguna de las metas u objetivos trazados el momento de asumir el cargo, pero hasta el cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.

En relación a la carta, el abogado de la familia Colodro, Jorge Valda, rechazó la información emitida por Del Castillo, el martes por la noche, cuando se mostró detalles de la pericia grafológica y señaló varias incongruencias en la redacción y el contenido de la nota. Reiteró que los hijos de Colodro niegan la autoría de la carta póstuma. Asimismo, señaló que la nota no tendría valor legal, debido a que, al ser un documento personal, tomado de su agenda, fue recolectada sin una orden judicial y que no siguió una cadena de custodia, por lo cual no tendría valor probatorio. Loma descalificó esa teoría, pues en su experiencia refiere que el procedimiento que sigue el investigador policial es acordonar la escena del crimen y tomar en custodia todos los elementos que considere importantes para esclarecer el hecho, sin la necesidad de una orden judicial, hasta que un fiscal determine parámetros de investigación que confirmen o descarten la relevancia de los elementos colectados. Loma concluyó que Colodro no tenía un perfil suicida y apunta a un suicido inducido por terceras personas.

Deben ser destituidos El abogado y militar del servicio pasivo, Jorge Santistevan, también considera que la muerte de Colodro fue provocada, por lo que las personas de su entorno laboral deben ser removidas del cargo y sometidas a investigación, debido a que como interventor de la entidad bancaria, sus acciones debieron estar coordinadas con personal de la ASFI; su directo superior, Yujra y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. “Con su muerte, el señor Colodro se llevó una gran cantidad de información que permanecerá secreta y con el tiempo podría perderse, eso sólo en beneficio de determinados grupos políticos y empresariales. Entonces, su muerte le interesaba a alguien, porque escribió ‘me mataron’, estaban interesados en direccionar las decisiones que iba a tomar como interventor del Banco Fassil”, explicó Santistevan.

