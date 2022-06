Abogado dice que es amedrentado y se aparta de la defensa de Misael Nallar

El abogado Carlos Antelo indicó este miércoles que se alejó de la defensa de Misael Nallar, principal acusado de dar muerte a los tres uniformados en Porongo, debido a motivos personales y por versiones de que lo convocarían a declarar en calidad de testigo.

“Nosotros, los abogados, no podemos ser llamados como testigos, tiene que haber el secreto profesional, no me tienen que coartar el derecho al trabajo. No me están dejando trabajar”, señaló el jurista.

Argumentó que su decisión se debe a motivos personales que tienen que ver principalmente con la salud de su progenitora, quien está intranquila porque recibió llamadas para amedrentarla desde que se hizo cargo de la defensa de Nallar.