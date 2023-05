“Todo debía ser esclarecido con un simple elemento, la cámara que filma el balcón desde donde supuestamente se habría lanzado (Colodro) está en poder del (ex) Banco Fassil, esa grabación ya fue secuestrada el día domingo. Si esa imagen muestra que él se desplaza voluntariamente al vacío, con el barbijo puesto, con la camisa destrozada y los pantalones abajo, entonces sí (como lo señala la Fiscalía) los golpes y contusiones se pudieron haber provocado en la caída”, detalló Valda.

De acuerdo al análisis que realizó, el abogado Jorge Valda concluyó que Carlos Alberto Colodro no se suicidó y sostiene la teoría de que su muerte se dio previa a una tortura. En esa línea, el jurista de la familia Colodro dio al menos 14 elementos que se contraponen a la teoría del suicido, como el Gobierno y la Fiscalía sustentan.

TRES Valda sostuvo que al momento de ser contratado, advirtió a la familia de que él no callaría sus opiniones, en esa línea, les hizo conocer su postura sobre que la muerte del interventor no se trataba de un suicidio, teoría que mantiene tomando como primeros elementos el hecho de que los hijos le relataron que Colodro era un hombre que mantenía contacto con toda su familia y si bien todos, incluida su pareja, le confirmaron que estaba preocupado por la intervención del ex Banco Fassil, Colodro, a quien calificaron como un profesional responsable, les expresó que tenía varias tareas por cumplir en los siguientes días, como el pago de salarios a los exfuncionarios.

CUATRO En criterio de los hijos de Colodro, para el funcionario que tenía más de 30 años de carrera y con experiencia en cargos importantes en el Banco Central de Bolivia, la presión laborar no era un elemento que lo haya orillado al suicidio. “No era un trabajo en el que si no cumplías se imponía la muerte”, señaló Valda. Los familiares señalaron que si bien la carta afirma que se sentía traicionado y que sus superiores “no atendían sus llamadas”, él pudo presentar su renuncia, pues no tenía necesidad de trabajar.

CINCO El abogado asegura que la carta “es un elemento distractivo”, que finalmente no explica cómo sucedió la muerte. En esa línea señaló que se deben considerar otros puntos, como el llamativo hecho de que Colodro “decidió quitarse la vida con el barbijo puesto”.