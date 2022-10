En un juicio oral, dos jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz absolvieron al senador del MAS Hilarión Padilla, acusado de violación. El legislador anunció que tomará “medidas drásticas” contra los periodistas que lo “denigraron” a nivel nacional e internacional.

“Declarando al imputado Hilarión Padilla Mamani (...) absuelto de la comisión del delito de violación (...) Al no haberse probado la acusación ni producido suficiente prueba para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado”, señala parte de la sentencia emitida por los jueces Iván Perales y Marco Antonio Vargas, documento al que tuvo acceso Página Siete.

Postura de Padilla

El protagonista del hecho, en contacto con este medio, dijo que la acusación le afectó no sólo a él, sino a su familia y lanzó amenazas contra la prensa.

“Hemos ido a juicio oral, me defendí no como senador, porque tenía licencia y he salido absuelto. Eso lo dice todo, lamentablemente he sido denigrado por parte de todos los periodistas, diciendo que yo soy un violador. Hace mucho que los periodistas denigran a toda la gente, yo quisiera que se enteren del fallo judicial, porque cuando salgo absuelto, ahora no quieren decir la verdad”, afirmó Padilla.

Sostuvo que irá “con calma” y que espera lograr la ejecución del fallo de absolución, pero que más adelante tomará “medidas drásticas contra los medios de comunicación, porque no pueden denigrar a una persona a nivel nacional e internacional. Mis hijos han sufrido daño psicológico”.

El hecho

El legislador de 42 años y representante de La Paz fue denunciado por una joven de 24 años. La mujer relató que Padilla le prometió un cargo de “jefa” en la estatal petrolera con un sueldo de 21.800 bolivianos por haber hecho campaña electoral a favor del MAS, pero a cambio ella debía tener relaciones sexuales con él, todas las veces que visite Santa Cruz. La víctima aseguró que rechazó la oferta, pero el senador la violó en un alojamiento de la sede de Gobierno.

Indignación

El fallo causó la indignación de la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, quien lamentó el manejo judicial y anunció que fiscalizarán el proceso con peticiones de informe al Tribunal de Sentencia, por medio del Consejo de la Magistratura. La legisladora de Cochabamba remarcó que no se trata de una postura particular contra Padilla, sino contra lo que este fallo representa para la sociedad por el cargo que ostenta.

“El proceso que se dio contra el senador Padilla, en la Comisión de Ética (de la Cámara de Senadores), no fue por el delito de violación, que es algo que se juzga en otra instancia, sino porque el senador no se presentó a declarar ante la Fiscalía cuando ya había una orden de aprehensión en su contra”, explicó Barrientos.

Proceso judicial

Según los datos del Ministerio Público, el senador Padilla no quiso someterse a las pruebas comparativas de ADN que debían desvirtuar o confirmar que el líquido seminal (con espermatozoides) hallado en la ropa interior de la víctima le corresponden a él.

De la misma forma, se conoce que Padilla negó haber cometido la violación porque el día del hecho, 22 de febrero de 2021, él se encontraba en la localidad de Chua Cocani, en la provincia Omasuyos de La Paz, a casi dos horas del alojamiento donde estaba la víctima.

Sin embargo, el extracto de llamadas, con información de las estaciones de radio base, confirmaron que tanto los equipos de celular del senador como de la víctima estaban en la misma ubicación durante la noche de la agresión.

Padilla prefirió no responder esas preguntas y señaló que durante el juicio él presentó testigos y documentos. Asimismo, se conoce que la víctima desistió de la denuncia. Padilla fue aprehendido en Oruro el 22 de febrero de 2022, se desconoce cuándo y bajo qué argumento logró su libertad.

De forma extraoficial también se conoce que el tercer juez que compone dicho tribunal, José Luis Quiroga, votó en contra de la absolución. El jurista no atendió los pedidos de entrevista.