Accidente de camión toca a Papelbol y familiares de víctimas piden ayuda

El trágico accidente del lunes en Tembladerani, que causó tres muertos y nueve heridos, tocó ayer a la Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia (Papelbol), cuyo gerente Ronald Grandon admitió que contrataron el vehículo, pero deslindó responsabilidades y exigió a la transportadora asumir los gastos. El chofer trajo la carga por primera vez a La Paz, no conocía la ruta.

Grandon, gerente de Papelbol, que pertenece al Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas), confirmó que contrataron al camión para trasladar desde Cochabamba una carga, pero que la empresa Transportadora Nova debe asumir los gastos y no la estatal.

“Papelbol no cuenta con vehículos de carga o de mediano tonelaje, como el motorizado que ha protagonizado el accidente. Papelbol no tiene ninguna responsabilidad sobre el mencionado accidente”, precisó Grandon citando el contrato.

Insistido sobre si ayudarán a las familias afectadas, se limitó a indicar que activaron gestiones con la aseguradora Univida.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Sedem y Papelbol, expresó su solidaridad a las familias afectadas por el accidente y exigió a la transpotadora atender a los afectados.

En tanto, Valerio, el chofer del camión, que causó el accidente, se recuperaba ayer en el Hospital Cotahuma y confirmó que no conocía la ruta. “Era mi primera vez que he venido (a La Paz) con carga, con GPS y con lo que me han indicado, estaba bajando y me tocó esa pendiente. El freno ya no me ha respondido, por eso grité y toqué bocina”, contó.

El diputado de Comunidad Ciudadana José Manuel Ormachea criticó que se haya contratado a un conductor inexperto. “El chofer no tenía experiencia en las calles de La Paz y es una irresponsabilidad, por eso pediremos un informe”, agregó.

Los sobrevivientes solicitaron ayuda. “Pedimos que el Gobierno nos ayude, no sé cómo volveré a trabajar ahora, porque debo al banco”, afirmó Belinda Quispe, desde el Hospital Cotahuma.